Artikkelen er levert av Norges sjømatråd.

Bocuse d'Or-kokk Gunnar Hvarnes presenterer her 10 sjømatretter som er basert på norsk sjømat og som du enkelt kan tilberede selv.

Få oversikten over alle rettene her.

Spania

Marmitako de salmón. Foto: Godfisk.no

«Marmitako de salmón» er blitt en svært populær rett i Spania, mye takket være at fet fisk som laks passer veldig godt sammen med de andre ingrediensene. Den har sin opprinnelse fra fiskerne i Baskerland hvor den var populær å spise på de lange turene om bord i fiskebåtene. Navnet stammer fra en metallpanne som ble kalt «marmita», som direkte oversatt betyr «fra pannen». Se oppskriften her.

Tyrkia

Balik ekmek. Foto: Godfisk.no

Tyrkerne bruker ofte norsk makrell når de lager sin «balik ekmek», eller fiskesandwich. Retten er rask og enkel å lage og passer ypperlig til grilling. Fiskesandwichen er opprinnelig en «oppfinnelse» fra 1950-tallet da Istanbuls fiskere la til kais med dagens fangst. Fersk nygrillet makrell, en god brødblings etter smak, litt grønt og krydder etter behag, og på 1-2-3 har du en superdigg og sunn smak av Tyrkia i sommer. Se oppskriften her.

USA

Grillet ørret American style. Foto: Godfisk.no

Vi nordmenn elsker å grille om sommeren, men det er likevel langt igjen til vi er på nivå med amerikanerne. Selv om de kanskje er mest kjent for å grille store kjøttstykker, er de også glad i fisk. Og fisk er perfekt til grilling- det er rett og slett raskt, enkelt og smaker digg. «Grillet ørret American style» gir deg en smak av USA. Retten egner seg også fint til steking. Se oppskriften her.

Japan

Saba sando. Foto: Godfisk.no

Mens vi her hjemme stadig spiser mindre makrell, går makrellkonsumet oppover i Japan. Helsefokus og nye fastfoodprodukter av makrell knyttes til det økte konsumet. Makrellen har blitt japanernes sunne svar på pølse i brød. For dem som har litt bedre tid, går turen innom et spisested for en makrellsandwich, eller «saba sando». Se oppskriften her.

Italia

Bacalà mantecato. Foto: Godfisk.no

Italia er mer enn pasta og pizza. Italia er også landet der norsk tørrfisk er delikatesse og en av nasjonalrettene. «Bacalà mantecato» gir deg en ny delikat smak av Italia som passer perfekt til sommerens koldtbord. Dette er en rett som gjerne serveres på en skive grillet brød eller en kjeksbit og egner seg ypperlig som forrett eller som en smårett på sommerbordet. Se oppskriften her.

Sør-Afrika

Grillet laksekebab med hummus. Foto: Godfisk.no

Kebab er typisk sørafrikansk mat der også laksen har fått sin plass. Laks istedenfor kjøtt i kebaben smaker kjempegodt. «Grillet laksekebab med hummus» er en svært anvendelig rett som kan brukes sammen med salat, i en wrap, som en forrett eller som et fullgodt hovedmåltid. Se oppskriften her.

Vietnam

Kongekrabbe på vietnamesisk vis. Foto: Godfisk.no

Norsk kongekrabbe har gjort sitt inntog i Vietnam der den anses som luksusmat og serveres på fine restauranter. Flere steder i Asia blir den dampet og spist naturell, men i Vietnam og andre deler av Sørøst-Asia blir den også tilberedt med en fantastisk smakfull blanding av ingefær, koriander, chili og hvitløk. Med «kongekrabbe på vietnamesisk vis» får du en kulinarisk ferieopplevelse av Sørøst-Asia. Se oppskriften her.

Sverige

Skagenrøre. Foto: Godfisk.no

«Toast Skagen» er en av de mest populære forrettene i Sverige. Den består av smørstekt eller ristet hvitt brød med reker i en majonesbasert blanding som har fått navnet Skagenrøre. Dette er en svensk klassiker som er perfekt til sommerens koldtbord. Visste du forresten av Sverige er Norges viktigste eksportland for reker? Se oppskriften her.

England

Fish & chips. Foto: Godfisk.no

Har du vært i England uten å spise fish & chips, har du ikke vært i England. Så erkebritisk er denne retten at det er en del av det du bare må oppleve før du drar hjem igjen. Men fish & chips og smaken av England kan du også fint skape på ditt eget kjøkken i sommer. Se oppskriften her.

Kina

Hvitfisk XIAN fra Kina. Foto: Godfisk.no

Når kineserne tilbereder fisk «xian», er det fersk fisk og bevaring av fiskens opprinnelige smak som gjelder. Derfor har kokken kun lov til å bruke noen få krydder eller smakstilsetninger, men du verden som det dufter og smaker likevel. Denne retten lager du i folie enten over bålet, på grillen eller i ovnen, og det tar ikke mange minuttene før den er spiseklar. Du kan bruke alle typer fersk hvitfisk fra egenfisket hvitting til torsk eller sei fra fiskedisken. Se oppskriften her.