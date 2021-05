Oppskrift: Gladkokkens italienske pizza på grill

Få hemmeligheten bak matbloggeren Gladkokkens perfekte italienske pizza på grill.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Stadig flere oppdager hvor enkelt det er å lage italiensk pizza på grillen. Gladkokken, som driver Norges gladeste matblogg, elsker italiensk pizza – og har finjustert oppskrifter og metoder for å oppnå den perfekte pizzaen – med en deilig tynn og sprø bunn og pizzasaus med akkurat passe syre og sødme. Her er hemmeligheten:

Oppskrift på Gladkokkens italienske pizza



Pizzabunn

Ingredienser (4 pizzabunner):

500 gram Pizzamel tipo 00

2 ts tørrgjær

2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts sukker

310 gram temperert vann

Fremgangsmåte:



Bland inn alle de tørre ingrediensene i en kjøkkenmaskin og bland sammen. Hell i olivenolje og vann og kjør på medium hastighet i 15 minutter. Tilsett litt mer væske eller mel til du får en perfekt konsistens på deigen.

Med Webers pelletsgrill SmokeFire har du god plass til å steke mange pizzaer om gangen. Om du forsteker bunnen på pizzastein først kan du flytte den over til rista etter hvert. Foto: Gladkokken/Weber

Legg litt mel på benken og hell ut deigen. Kna den sammen og legg i en bolle. Ta på plastfolie og la heve i ca. 30 minutter til dobbel størrelse.

Kna deigen en gang til, og del opp i 4 like biter. Hver deig skal veie ca. 190 gram. Rull sammen til fine og runde boller.

Legg på et oljet brett. Gni på litt temperert vann og dekk med plastfolie. Dette gjør du for at bunnen skal holde seg smidig og at kantene ikke skal bli tørre. Hev ute i ca. 20 minutter og sett i kjøleskapet.

Du kan gjerne la bunnen hvile i kjøleskapet i flere timer, eller lag i stand pizzabunnene dagen før du skal lage pizzaen. Pizzaen blir best hvis den stekes på høy varme og bruk gjerne en pizzastein for ekstra sprø bunn.

Pizzasaus

Ingredienser (til 4 pizzaer):

5 stk. gode tomater

1 stk. sjalottløk

0,5 ts sukker

0,5 ts salt

0,5 ss god olivenolje

0,5 dl rødvin

4 fedd hvitløk

0,5 boks hermetiske tomater

Fremgangsmåte:

Start med å kutte tomatene i to, og legg dem i en ildfast form. Strø over sukker og litt olivenolje. Legg hvitløksbåtene med skall i samme form og sett i ovnen på 180 grader i én time.

Resultatet er søte, bakte tomater og hvitløk. Kutt sjalottløk og legg i en kjele med litt olivenolje og stek på middels varme til de er blitt blanke og myke.

Tilsett rødvin og kok til rødvinen nesten er helt borte. Tilsett boksen med de hermetiske tomatene og la koke i noen få minutter. Når tomatene og hvitløkene er ferdigbakte i ovnen heller du disse opp i kjelen (husk å ta skallet av hvitløken).

Kjør helt glatt med en stavmikser. Smak til med salt og eventuelt sukker. Avkjøl pizzasausen. Hvis du ønsker en helt glatt saus, kan du sile den.

Pizzaene kan du toppe med det du selv ønsker.

Lykke til!