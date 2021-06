Nordmenn flest, og kvinner 30-40 år spesielt (85%), er opptatt av å leve sunt og å være i god fysisk form.

En trend som peker seg ut de siste årene, er at flere kobler sunnhet til det å velge bort matvarer eller næringstoffer. Den aller mest vanlige dietten her til lands er lavkarbo, og fire av ti nordmenn velger lavkarbovarianter ofte eller av og til. Det viser Ipsos spisefakta 2019/2020.

– Grov karbo er bra



Men er det virkelig slik at å unngå karbohydrater i kosten er løsningen for en sunn kropp?

– Nei, det å ha et planterikt kosthold med mye grove karbohydrater, som grove kornprodukter, grønnsaker, poteter, frukt, bønner, linser og nøtter, er bra for helsa vår og bidrar med fiber, vitaminer og mineraler som kroppen trenger, fastslår ernæringsfaglig rådgiver i MatPrat, Eilin Lundekvam By, i en pressemelding, og fortsetter:

– Og det at man blir tjukk av karbohydrater er en myte.

– Det er ingen matvare eller næringsstoff i seg selv som gjør at du legger på deg – det er et for høyt inntak av energi over lenger tid i forhold til det du trenger. Men det spiller en rolle hvilke karbohydratkilder du velger. Velger du for eksempel grove kornprodukter fremfor fine, kan det hjelpe deg å holde vekta blant annet ved at kostfiber gir økt metthetsfølelse, forklarer hun.

Ulike typer karbohydrater

Sukker, stivelse og kostfiber er de ulike typene karbohydrater. Sukker og stivelse kalles raske karbohydrater, fordi de gir en rask blodsukkerstigning og hurtig energipåfyll som ikke varer særlig lenge. Mat som loff, hvit ris, lys pasta, boller, godteri, kaker og kjeks inneholder mye raske karbohydrater.

Kostfiber kalles langsomme karbohydrater, fordi de forsinker fordøyelsen og opptaket av sukker og stivelse. Slik får kroppen en lavere og roligere blodsukkerstigning. I grovbrød, havregryn, byggryn, grønnsaker, frukt, bønner og linser er stivelse og/eller sukker pakket sammen med fiber, som gir oss langvarig energipåfyll.

Sukker og stivelse gir kroppen energi, mens kostfiber bidrar til mer stabilt blodsukker, er bra for fordøyelsen og kan virke kolesterolsenkende.

Variert er best

Så det å være bevisst på hvilke type karbohydrater du spiser, er en god idé.

– Nøkkelen til en sunn kropp er ikke å kutte ut karbohydrater, men å variere. Kroppen vår trenger både raske og langsomme karbohydrater, men vi bør spise mest av matvarer som er rike på de langsomme og grove karbohydratene, understreker By.

Ikke unngå karbohydratrike matvarer, for i tillegg til å gi oss energi og kostfiber, er de er viktige kilder til flere andre nødvendige næringsstoffer. For eksempel får vi proteiner, flere B-vitaminer og jern fra grove brød og kornvarer. Og grønnsaker, frukt og bær bidrar med vitamin A, C og E, folat og kalium.

– I tillegg så er et kosthold med mye grovt og grønt knyttet til sunn kroppsvekt og redusert risiko for flere sykdommer, avslutter By.