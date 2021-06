Ingen tvil – vi elsker norske jordbær!

– Det norske folket har talt! forteller Iselin Sagen som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt, i en pressemelding.

Hun viser til en omnibusundersøkelse gjennomført av Norstat i perioden 5. mai til 12. mai i år, bestående av et landsrepresentativt utvalg med personer fra 15 år og eldre.

Jordbærene er i rute

Børe Vold fra Stange Elton gård i Stange Vestbygd er jordbærprodusent og sitter også i styringsgruppen for jordbær i GrøntProdusentenes samarbeidsråd. Han kan fortelle at jordbærene er i rute og at vi nå kan glede oss over god tilgang på flotte norske jordbær.

– Ikke bare er jordbær noe av det beste som finnes – de er også proppfulle av vitamin C og fiber, og gir lite kalorier! Vitamin C er viktig for et normalt immunforsvar og fiber gjør godt for fordøyelsen, forteller ernæringsrådgiver Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

En deilig salsa med jordbær, agurk og rødløk. Godt til grillmaten. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Ikke bare er jordbærene gode som dessert og snacks. Iselin oppfordrer også til å utforske litt og bruke jordbær i andre retter i tillegg til snacksen.

– Jordbær i salater er friskt og godt, og er en av mine favoritter nå i varmen. Med en frisk sommersalat med jordbær blir det lett halve tallerken med grønt til grillmaten og vel så det – og det gjør godt for helsen!

– Spis jordbær oftere

Ernæringsrådgiveren kan fortelle at det er en sammenheng mellom inntak av frukt, bær og grønnsaker og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og flere kreftformer.

– Det er først og fremst et variert inntak av både frukt, bær og grønnsaker som er gunstig for helsen vår. Et godt tips er derfor å fylle halve tallerkenen med frukt, bær og grønnsaker til hvert måltid.

– Vi nordmenn kan godt spise litt mer bær! Hvorfor ikke nyte sesongen til det fulle og inkludere jordbær i frokosten også? Det er lite som er så godt som en god start på dagen med havregrøt, toppet med masse jordbær! Eller hva med jordbær i müsliskålen? oppfordrer Sagen avslutningsvis.