Oppskrift til slutt i artikkelen

- To skikkelig gode sjømatretter! Jeg er imponert over smakene og kreativiteten til elevene. Jeg anbefaler alle å prøve disse vinneroppskriftene, for de kan raskt bli barnas middagsfavoritter.

Det sier ansvarlig for Kokkesprell, Anna Reibo Jentoft i en pressemelding.

Hun jobber som leder for Fiskesprell, et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Fiskesprell er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Norges sjømatråd.

Gårsdagens kokkefinale viser at norske elever absolutt kan å lage delikate sjømatretter – og at de liker sjømat. Kokkesprell arrangeres for elever i mat- og helsefaget i grunnskolen hvert år, og det blir kåret en vinner på mellomtrinnet og en på ungdomstrinnet.

DOMMERE: Jurymedlemmene Tor Erik Bartnes Wikmark fra Kvaløysletta ungdomsskole og Eskil Flakstad Davidsen fra Selnes skole er imponert over finalerettene som er laget av elever på deres egen alder. Foto: Knut Åserud, Sjømatrådet.

Juryen lot seg imponere

Kåringen foregikk på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, hvor elever ved restaurant og matfag tilberedte maten. Juryen besto av voksne, men også elever fra 6. og 9. trinn ved Selnes og Kvaløysletta skole i Tromsø. Juryen la blant annet vekt på matfaglig kvalitet og presentasjon av rettene. Årets sjømatmenyer ble svært varierte.

- Jeg er veldig glad for at lakserull vant! Jeg er egentlig ikke så veldig glad i fisk, men den var enkel å spise og smakte skikkelig godt!

Det sier dommer fra 6. klasse ved Selnes skole, Ulrik Sveen.

Meddommer Tor Erik Bartnes Wikmark fra 9.klasse er enig.

- Artig at fisk kan være så godt og så forskjellig, sier han etter å ha spist seg gjennom alle rettene.

Anna Reibo Jentoft er med på å arrangere Kokkesprell. Her serverer hun en av finalerettene. Foto: Knut Åserud, Sjømatrådet

Barn og unge bør spise mer sjømat

Ifølge Helsedirektoratets kostråd bør alle spise fisk til middag 2-3 ganger i uken, og gjerne fisk som pålegg i tillegg.

Årets Barn- og ungdomsundersøkelse fra Ipsos viser at 72 prosent av norske barn og unge spiser fisk minst én gang i uken. Det er en svak økning fra i fjor da andelen lå på 70 prosent. I gruppen som spiser fisk i henhold til anbefalingene har imidlertid sunket fra 20 prosent til 14 prosent.

- Det er bra at over 7 av 10 spiser fisk minst én gang per uke, men at bare 14 prosent spiser fisk i henhold til kostrådene er en bekymringsfull utvikling, sier Anna Reibo Jentoft.

Hun mener derfor Kokkesprellkonkurransen er et viktig, lærerikt og morsomt konsept som kan få unge til å like og interessere seg for sjømat.

- Hensikten med konkurransen er å gi barn og unge anledning til å smake og reflektere rundt hvilken sjømat de liker, og å kunne samarbeide om å komponere en sjømatrett alle synes smaker godt, sier Reibo Jentoft.

- Det har vært utrolig gøy å se alle kreative bidrag til årets konkurranse. Hvis vi skal få barn og unge til å spise mer sjømat, så må vi lytte til hva de liker. I Kokkesprell får elevene fritt spillerom til å utvikle akkurat de sjømatrettene de liker best. Nivået har vært jevnt over høyt i år, så juryen hadde en utfordrende jobb med å kåre to vinnere, sier Reibo Jentoft.

Sjømatfest til vinnerne

Vinnerklassene får 5.000 kroner til klassekassen og et besøk fra Fiskesprell.

- Vi tar med oss de herligste råvarer og en dyktig kokk, og sammen med elevene steller vi i stand en sjømatfest for elever og lærere. Klassens sjømatfavoritt står selvfølgelig på menyen, tilberedt av elevene selv under ledelse av kokken. Festen vil bli arrangert før eller etter sommerferien, i samarbeid med skolen, lover Reibo Jentoft, som berømmer at vinnerne har hatt fokus på å bruke de råvarene man har tilgjengelig og begrense matsvinn.

Lærer til vinnerlaget fra Solvang ungdomsskole i Asker, Marie Laukli, er stolt av sine elever.

- Så gøy! Elevene blir nok veldig glade når de hører de har vunnet! Bærekraft og matsvinn er en rød tråd gjennom hele året. Det samme er kostrådene, blant annet at vi skal spise sjømat 2-3 ganger i uken. Elevene synes det har vært morsomt å jobbe med dette, de har stort konkurranseinstinkt og har lagt mye jobb i å utvikle gode oppskrifter. Det har vært spennende å kombinere og bruke rester og sjømat på den måten de gjorde, sier Laukli.

RØD SUPPELAPSKAUS:: Vinnerretten for ungdomstrinnet var rød lapskaus med fisk, fra Solvang ungdomsskole i Asker. Foto: Studio Dreyer Hensley

Solvang røde suppelapskaus



Base:

1 boks herm. tomater a 400 gram

2 bokser med vann

1-2 laurbærblad

½ ts chilipulver

2 ts sukker

½ ts pepper

1 ts salt

2 terninger fiskebuljong

Grønnsaker og sjømat:

1 mellomstor løk

½ kinesisk hvitløk

3 poteter

2 gulrøtter

½ purre

½ brokkoli

200 g fisk – ta det du har, eller det du liker best

Fremgangsmåte:

1. Lag basen på forhånd, gjerne dagen før; småkok denne blandingen en liten time før stavmiksing. (Denne kan du gjerne lage dobbelt porsjon av når du først er i gang og fryse ned til seinere bruk.)

2. Start med å surre finhakket løk i en gryte på middels i olje til det blir blankt og myk, den skal ikke få farge. Skrell og tern opp grønnsakene. Disse skal surres noen minutter i lag med løkblandingen. Tilsett deretter tomatbasen. La det småkoke til grønnsakene er møre.

3. Tilsett til slutt fisken som er delt i terninger. Suppelapskausen skal ikke boblekoke etter at sjømaten er tilsatt. Rør heller ikke kraftig i gryten - da vil fisken falle fra hverandre og alt blir grøtete.

4. Topp med friske urter og server gjerne med krutonger og aioli

Lakserull fra Smedstad skole, Rælingen.

Lakserull

Ingredienser:

400 g laksefilet



50 g reker



1 mango



1 avokado

2 gulrøtter



1 løk



2 ss olje

1 pk vårrullpapir



1 fl sweet chilisaus



2 porsjoner kokt jasminris



Grønn salat

1 vårløk

Fremgangsmåte:



1. Kok ris etter anvisning på pakken.



2. Stek laksen i 2 ss olje, hakk den opp underveis så det blir småbiter. Skrell rekene og del de i mindre biter. Skrell og kutt grønnsakene i smale strimler, så smalt du får til.

3. Plasser innholdet i skåler og fyll litt fra hver skål på hjørnet på vårrullpapiret. Rull sammen som en vårrull.



4. Pensle vårrullene med olje og stek i ovnen på 225 grader i 15 minutter.



5. Server med sweet chilisaus, finstrimlet grønn salat, vårløkringer og eventuelt ekstra ris ved siden av.





