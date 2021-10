LILLESTRØM: To uker før Bygg Reis Deg åpner på Lillestrøm, har arrangøren åpnet sin helt nye digitale messeplattform. Her er allerede 30 utstillere på plass, og flere vil komme til i tiden frem til messen åpner.

– Vår ambisjon er at utstillerne på denne måten skal være enda mer tilgjengelig,

for både det profesjonelle og det private markedet, også for de som ikke kan komme til Lillestrøm. Vi tenker langsiktig med vår digitale satsing og ser for oss at dette er en messe som aldri vil bli stengt igjen. Hvis man har et byggeprosjekt eller er på jakt etter produkter og tjenester, så skal dette være en plattform hvor man skal finne det man er ute etter, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør for Bygg Reis Deg i en pressemelding.

Bygg Reis Deg med digital stand - året rundt



Inne på en typisk digital stand vil man finne informasjon om tjenester og produkter, brosjyrer, filmer og all annen nyttig informasjon som gjør brukernes valg lettere.

Standen kan bemannes med standpersonell som er tilgjengelig i den fysiske messens åpningstid eller på forespørsel. På den måten kan man komme i kontakt med mange tilbydere av samme varekategori på en rask og effektiv måte.

I forbindelse med messen vil seminarer og andre presentasjoner sendes direkte for så å bli lagt i et arkiv, slik at innlegget kan sees i etterkant. På den måten blir den digitale messeplattformen et oppslagsverk for den som trenger hjelp til sitt byggeprosjekt.

Det digitale seminarrommet på Bygg Reis Deg skal fylles med over 100 direkte presentasjoner 20-23 oktober.

- Vil øke kunnskapsdelingen



- Vår misjon er å øke kunnskapsdelingen slik at vi styrker konkurransekraften til våre utstillere og besøkende. Med denne plattformen blir det enklere å spre budskapet til et større publikum og vi vil være tilgjengelig når kunden (de besøkende) trenger det.

Den digitale versjonen av Bygg Reis Deg skal i første omgang holdes åpen i minst ett år men dersom Nybøs mål oppnås, vil det være en ny markedsplass for byggenæringen som aldri stenges.

– Tanken er at det skal leve sitt eget lange liv, og være en markedsplass og et oppslagsverk for alt fra arkitekter til byggevarer. Her kan våre utstillere lansere produktnyheter fortløpende og sørge for at deres digitale stand oppdateres med riktig informasjon til enhver tid. Det gjør det lettere å orientere seg og finne frem blant mange tilbydere og produkter. Er man ute etter et kjøkken, så skal man lett kunne sette opp møter med fire-fem tilbydere gjennom denne digitale løsningen, sier han.

Slik vil Maxbos digitale Bygg Reis Deg-stand se ut når den publiseres om noen dager. Foto: Maxbo / Bygg Reis Deg

Større fleksibilitet



En av dem som i løpet av kort tid får sin egen digitale stand er Maxbo. De har jobbet med løsningen de siste månedene, og vil utvikle den videre i tiden frem mot messen.

– Denne portalen gir både proffene og forbrukerne en god oversikt over hva vi kan tilby, og gir oss mulighet til å komme i dialog, sier Monica Karlsen, salgssjef i Maxbo i pressemeldingen.

Hun er prosjektansvarlig for Maxbos deltakelse på Bygg Reis Deg, og ser store verdier av å også være til stede digitalt.

– Det gir oss en større fleksibilitet og gjør at vi kan nå ut til enda flere, også de som ikke er til stede. Her vil man finne mye aktuell og relevant informasjon om det vi tilbyr, og bli guidet videre til enda flere detaljer hvis nødvendig. Under den fysiske messen på Lillestrøm, blir også den digitale standen bemannet med en chatløsning, slik at vi kan svare på spørsmål og hjelpe kundene i mål med prosjektene sine. Vi skal også vise seminar på vår fysiske stand, og film av disse blir også vist på vår digitale stand, sier Karlsen.