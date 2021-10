7 lettstelte og grønne planter du kan ha inne

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Grønne planter kan gi hjemmet ditt et løft og skape en ekstra hjemmekoselig stemning.



Er du en av de som synes det er vanskelig å stelle planter og blomster, så har vi funnet seks grønne og lettstelte planter som du kan ha inne.

Det beste du kan gjøre er å finne noen grønne planter med tykke blader, de krever ikke mye stell, og ser flotte ut.

1. Monstera

MONSTERA: Flott grønn plante som kommer til å pryde hjemmet ditt.

Monstera har store flotte blader som har naturlige hull. Den er lettstelt og er en flott plante å ha hjemme. Den vokser langsomt, men bladene kan ofte bli opptil en halv meter i diameter.



Under de rette forholdene så kan den bli opptil 10 meter høy. Monstera er en av de mest populære grønne plantene du kan ha akkurat nå. Gi den gjerne en dusj med vann i ny og ne.

2. Spøkelsestre

SPØKELSESTRE: Et artig tre som virkelig ser ut som et spøkelsestre.





Spøkelsestre er en av de tøffeste plantene du kan ha inne nå. Den har tynne snirklete grener med grågrønne blader og er fantastisk flott å se på, og ser virkelig ut som et spøkelsestre.

Den liker godt med lys og den trenger vann når jorden kjennes tørr.

3. Bregner

BREGNER: Bregner blir ofte sett på som ugress, men er en flott plante å ha både inne og ute.

Selv om bregner egentlig blir sett på som ugress, er det en flott og lettstelt plante. Bregnen er ikke veldig glad i lys og tåler å stå i litt dunkel belysning som for eksempel på soverommet eller på badet. Den kan også fint stå i en krok i stua.





Bregnen har luft rensende egenskaper og skaper godt inneklima. Den liker godt med fuktighet, men må ikke stå i vann. Vann den kun når du kjenner at jorden er tørr.

4. Yuccapalme

YUCCAPALME: 80-talls planten som er super trendy igjen.

Yukkapalme er den ultimate planten fra 80-tallet som er kjempe trendy nå.

Du kan kun klare å mislykkes med yukkapalmen hvis du gir den for mye vann. Den trives godt i direkte sollys, den er tross alt en liten palme. Den liker å ha jevnt fuktig jord, så sørg for at den ikke står tørr for lenge.

5. Smaragdpalme

SMARAGDPALME: En nydelig plante med et vakkert navn.

Denne planten har et nydelig navn. Smaragdpalme er faktisk en sukkulent som lagrer vann og næring i bladene sine.



Smaragdpalmen er en tropisk plante og liker å stå varmt. Denne palmen tåler det meste. Den tåler både sol, tørke og skygge, men den skal ikke ha røtter som svømmer i vann, da kommer den til å dø.



Smaragdpalmen er en staude som kommer i fra Øst-Afrika, den blir også kalt studentens trøst.

6. Gummiplante

GUMMIPLANTE: Plante med litt gummiaktige blader.

Gummiplanten blir også kalt Gummifiken.



Den ble mye brukt til gummiproduksjon før gummi kunne produseres syntetisk. Det italienske navnet på gummiplanten er faktisk Fikus Elastika. Den er ikke vanskelig å holde liv i, og den har tjukke glansfulle blader.



Den trives best i godt lys, men den tåler også å stå i litt dunkel belysning. Noen sorter av gummiplanten har mønster i lyse grønt eller i hvitt.



Gi den vann når jorda kjennes tørr.

7. Alocasia



ALOCASIA: Denne planten har store og vakre hjerteformede blader.

Alocasia har store og vakre hjerteformede blader. Den er ikke overbegeistret for hverken sollys eler vanlig lys. Det er nesten umulig å ta knekken på den.

Ikke trenger den noe særlig med vann og den kan fint stå i et mørkt rom uten at det er noe problem. Perfekt kontorplante, siden de plantene ofte går litt for lut og kaldt vann til tider.

Mindre vann om vinteren



Mange grønne inneplanter trenger mindre vann gjennom vinteren. Vann de varsomt og velg grønne planter som tåler litt tørr luft, og som klarer seg med begrenset tilgang på dagslys.

Husk å ikke bruke for små potter til plantene dine. Du gjøre dem en tjeneste hvis røttene har litt plass å vokse på. Husk på at ingen planter liker å stå med røttene i vann, da kan de råtne.

Prøv deg frem med noen få grønne planter i starten helt til du får litt dreisen på å holde liv i dem. Litt store og grønne planter kan absolutt være med på å skape en god følelse i eget hjem. Prøv deg frem og se hvilke du liker best, og hvem av dem du lykkes mest med.