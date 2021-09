- Kjøkken blir i stigende grad til leverom med pynt, kontorarbeidsplass og myke sitteplasser. Begrepet leverom illustrerer bruk til både forskjellige dagligdagse aktiviteter og roligere tilstedeværelse, skriver Optimera i en pressemelding.

Som forhandler av Aubo-kjøkken ser Montér-kjeden at kjøkken innredes med plass til pynt i åpne reoler og hyller. Skjenk og vitriner til oppbevaring blir også etterspurt i kjøkkensentrene.

Sitteplasser i kjøkken. Foto: Aubo / Montér

Kjøkkenbordet har lenge også vært stedet for lekselesing og jobbing hjemmefra. Aubo følger opp dette med utvidelse av kjøkkenbordet med ekstra sitteplasser for kontoroppgaver.

Leverom med åpne reoler. Foto: Aubo / Montér

Hyggesoner med myke sitteplasser inviterer dessuten til opphold i kjøkkenet for mer enn matlaging og måltider.

Skjenk i kjøkken. Foto: Aubo / Montér

Modige valg av farger og materialer på kjøkkenet

Kjøkkeneiere våger mer på kjøkkenet når det gjelder farger og materialer. Lyse, kjølige fargenyanser blir nå erstattes med varmere kulører.

Varme farger Foto: Aubo/Montér

Aubo og Montér ser at mange velger å mikse flere farger på kjøkkenet. Interessen for å mikse gjelder også materialer. Spennende kontraster kan for eksempel oppnås gjennom fargerike flater og naturlig tre.

Oak-line for naturlig kjøkken Foto: Aubo/Montér

Romantiske kjøkken er i tiden

Romantisk kjøkkenstil er i tiden og fungerer i alle boligtyper fra landlig idyll til herskapelig eleganse, i henhold til kjøkkenprodusenten Aubo og forhandleren Montér.

Romantisk kjøkken. Foto: Aubo/Montér

Romantiske kjøkken velges i høy grad i hvitt, men også mørkere fargenyanser vinner frem.

Stilen kan bli enda mer personlig gjennom grep med lys og lister som kan dempe eller forsterke det romantiske uttrykket.