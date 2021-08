Denne høsten skal vi innrede i en myk og delikat stil. Her inngår duse farger, mattmalte vegger, mønstret tapet og gardiner og puter i ull og lin.

– En av høstens store trender er de myke og fargesvake nyansene. Likevel skal vi bruke hele spekteret av nøytrale nyanser, både på vegg, gulv og i tekstiler, forteller Tale O. Henningsen, kreativ leder i Fargerike.

– Malte vegger med matt utførelse, gir en egen ro og hvile. Tekstiler i ull og lin, satt sammen med naturmaterialer som tre, kurv og strå bidrar til den samme stemningen, sier hun.

Fargene og materialene kan trekkes mot både det klassiske og det moderne.

Interiørtrender høst 2021 Innred med naturlige materialer og jordfarger: Putetrekk i lin, IB Laursen Lunehjem.no 329 kr Kjøp her Putetrekk i velour, IB Laursen Lunehjem.no 339 kr Kjøp her Ullpledd Bislett Cappuccino, Røros Tweed Lunehjem.no 1899 kr Kjøp her Bloomingville oppbevaringskurv sjøgress Nordic Nest 222 kr Kjøp her Pampas 6 pk 65-75 cm cream Kremmerhuset 149 kr Kjøp her Loungestol Helle, Ellos Home Ellos 2399 kr Kjøp her

Gardinen er tilbake

Foto: Prestigious Textile/Fargerike

Gardiner har kommet inn i hjemmene våre igjen og det gir en egen mykhet til interiøret. Sy en 1700-talls rullegardin for å skjerme mot solen, eller heng voluminøse sidefag rundt vinduene.

Interiørtrender høst 2021 Gardin med rynkebånd 2-pk i 100% lin Gardinene er tilbake og de skal være voluminøse. Bruk gjerne naturlige materialer som lin. Kjøp her 699 kr Ellos

Bland gjerne ulike detaljer fra norsk bonderomantikk med elementer fra andre kulturer, kurver og kelimtepper og -puter gir særpreg.

Interiørtrender høst 2021 Putetrekk Perla Crochet, Ellos Home Det er på tide å finne igjen bestemors gamle puter og mikse det bonderomantiske med det moderne. Kjøp her 229 kr Ellos

Med tapet på en eller flere vegger får rommet en fin dybde. Diskret ensfargede eller mer eller mindre dristige mønstre skaper spenning og en egen lekenhet, selv om fargene er monokrome og stilen er moderne.

Interiørtrender høst 2021 Staycation Tapet Palms En vegg med tapet i dristig mønster gir rommet dybde. Kjøp her 1899 kr Ellos

Virkningsfulle kontraster

l rom med mange glatte flater, er det organiske treverket perfekt, gjerne med en varm undertone. Foto: Per Erik Jæger/Fargerike

– Bruk gjerne et stort spekter av nøytrale farger, fra kaldt til varmt. For å gi det hele et ekstra løft, kan du velge det glatte mot det rue, og glass mot metall. Slik gir du spenning og lekenhet til alle rom, sier Henningsen.

Kontrast trenger ikke å bety sprikende farger. Med samme farge på vegg og møbler – men med maling i ulik glans – skaper du en overraskende effekt.

Interiørtrender høst 2021 Høstens putetrekk fra Princess Miks puter i samme fargenyanser, men i ulike teksturer. Kjøp her Fra 75 kr Princess

Samling ved spisebordet

Et spisebord i nøytrale farger som samler familien i en hektisk hverdag. Foto: Per Erik Jæger/Fargerike

Når verden gjenåpnes venter en ny og travel hverdag. Da er det godt å ha et rolig samlingspunkt i hjemmet. Spiserommet er blitt kjernen i huset, og med nøytrale farger og materialer rundt bordet, gir det en egen ro og hvile. Denne avkoblende atmosfæren finner vi lett i delikate og nøytrale toner. Med parkettgulv med ekstra brede bord, får også gulvflaten et rolig og eksklusivt uttrykk.

Interiørtrender høst 2021 Nordform Spisegruppe Gärdet inkl. 6 stk spisestoler Polly Samle familien rundt et spisebord i naturmaterialer. Kjøp her 16.799 kr Homeroom

Kjølig og naturlig

Lag på lag med vakre tekstiler i lin, bomull og velur gir en opplevelse av et luksuriøst hotellrom på soverommet. Foto: Per Erik Jæger/Fargerike

Studier viser at vi sover best i kjølige rom. Her er det de kjølige og naturlige tonene som spiller hovedrollen. Med vegg-til-vegg-teppe opplever vi rommet likevel som lunt. For å unngå en for monoton fargeskala, gir metallene og lyset det varme preget.

Lag på lag med vakre tekstiler i lin, bomull og velur gir en opplevelse av et luksuriøst hotellrom.

Interiørtrender høst 2021 Sengesett Candice i vasket lin, Ellos Home Miks tekstiler i kalde fargenyanser for å skape en luksuriøs stil på soverommet. Kjøp her Fra 1099 kr Ellos