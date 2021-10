10 spesielle badekar du kommer til å elske

Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no

Vi har funnet 10 badekar i fantastisk design, som vil få den mest negative til å ønske seg et badekar ved neste renovering.

1. Løveføtter

Badekar med løveføtter

Badekar med løveføtter fremstår ikke som særlig innovativt i og med at det har

vært en trend i åresvis. Men et vakrere og mer tidløst badekar skal du lete lenge etter.

De passer inn på de fleste bad, men du må ta med i betraktning at disse badekarene er særdeles dype. Sørg for at du har en varmtvannstank som er stor nok til å fylle badekaret, samt gi dusjmuligheter til resten av familien.

2. En del av naturen

In med badekar ute

Følelsen av å være ute mens du samtidig er inne. En perfekt mulighet til å kunne nyte alle områder på tomten din. Her kan du bade i all slags vær og lene deg tilbake i deilig varmt vann.

3. Helt naturlig

naturlig badekar - i stein

For en deilig mulighet. Du kan ligge her og slappe av mens du nyter spektakulære omgivelser. Tenk å ha muligheten til et badekar som dette, hugget ut i sten på din egen naturtomt.



Det er lov å drømme.

4. Sjelero

Badekar i tre

Treverk har blitt mer og mer populært. Forbi er de tidene når bruk av tre var kjedelig og utdatert.



Treverk har blitt sett på som typisk for Skandinavia, og nå er det flere og flere håndlagde badekar i tre, som finner veien til et hjem hvert år.

5. Bad med stil

Glitrende badekar

Det hadde nok vært i overkant hjemme hos oss, men visst er det tøft. Et badekar med glitter og stas er nok for spesielt interersserte, men et artig eksempel på hva som finnes der ute.

6. På hytta

Hytte-badekar

7. Badekar på et mindre bad

Tranfbodd badekar

Badekar i kobber er også en evigvarende trend. De er relativt kostbare da mange av dem blir laget for hånd. Her er en perfekt størrelser for de som har et mindre bad.

8. En avslappende stund

Et glass i badekaret

Du skal ikke være så sjenert i et badekar som dette, men visst ser det fantastisk ut. Hvor mange ganger har man ikke ønsket seg en sitte mulighet i et badekar? Her er oppgaven løst til perfeksjon.

9. Badekar i sten

Rundt og godt badekar

Håndlaget, rundt badekar laget i sten. Veier en hel del, og må nok leveres med mange sterke karer for å bære det plass. Et vakkert skue, og nok en drøm til eget baderom.

10. Favoritten

Fuglemater-badekar

Det ser ut som en fuglemater, men dette trendy badekaret er utrolig flott. Se bort i fra at det henger i en stue, men på et baderom hadde det vært fantastisk flott. Man måtte nok hatt en liten skammel til å stå på for ikke å tippe ut vannet når man skal tre inn i badekaret, men alt lar seg fikse.