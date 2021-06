Det kan være vanskelig å velge riktig maskin når hagemaskineriet må utvides eller fornyes, men heldigvis er det hjelp å finne for de som elsker hagen, ettersom det danske forbrukermagasinet Tænk har testet hele 77 gressklippere.

I testen har eksperter fra Tænk vurdert maskinene på blant annet

brukervennlighet, støy og selvfølgelig gressklipping. Og her har altså gressklipperen RM 650 V fra STIHL slått 76 andre maskiner, og tatt førsteplassen og dermed den prestisjetunge tittelen "Best i test".

– Dette er en veldig god maskin, og nå har vi også ekspertenes ord for det. Vi er utrolig glade for det. Jeg tror Tænks best i test-stempel kan hjelpe mange som leter etter den perfekte maskinen til hagen. Innspill av høy profesjonell kvalitet er høyt verdsatt av forbrukerne, sier Mats Gustafsson, nordisk produktsjef hos STIHL, i en pressemelding.

Populært blant profesjonelle

STIHL er kjent for skog- og hagemaskiner av høy kvalitet, og hvis du spør Mats Gustafsson, som klipper gresset med årets vinnermaskin, er det ikke bare de kresne hageeierne som er fornøyde:

- RM 650 V er også veldig populær blant hagearbeidere, og det er alltid et godt tegn når fagpersonene er fornøyde med maskinene. Modellen er en av våre mest populære gressklippere på bensin fordi den er spesielt lett og manøvrerbar sammenlignet med at den er en sterk og kraftig maskin med stor motor. V-en i navnet RM 650 V refererer til det faktum at denne maskinen har variabel drift med trinnløs hastighet, noe som gjør arbeidet betydelig enklere. Vinnermodellen er også laget av aluminium og har en ekstremt lang levetid. Med våre kvalitetsmaskiner tar vi også et standpunkt mot bruk-og-kast-kulturen.

Unngår "hvite fingre"



Tænk sine eksperter begrunner utvalget av vinnermaskinen med sin evne til å klippe både langt og grovt gress. De nevner også at maskinen er enkel å betjene og at de sklisikre, gummibelagte håndtakene er komfortable. I tillegg var de entusiastiske over hvor enkelt det er å legge sammen maskinen, noe som skyldes det praktiske komfortstyret, og fremhevet også hvor lette de er å justere klippehøyden.

– Det spesielle med maskinen er også at motoren befinner seg i motoropphenget, hvilket reduserer vibrasjonene under arbeid, og betyr at du unngår såkalte 'hvite fingre'. Maskinen leveres med en multikniv som makulerer gressmassen slik at den kan brukes som biologisk gjødsel til plenen, noe som gjør gresset grønt og sunt, forklarer Gustafsson.

Du kan også bruke maskinen med den store 70-liters oppsamleren, hvis du foretrekker det, legger han til.

Bensin eller batteri i 2021?

Selv om robotgressklippere og andre batteridrevne maskiner blir mer og mer utbredt i hagelandskapet, har bensinmotoren fortsatt en begrunnelse, mener Gustafsson:

– Bensinmotoren har den klare fordelen at du kan bruke den en hel arbeidsdag uten å være avhengig av strøm og lading. Det er ofte anleggsgartnerne og andre fagpersoner som trenger en maskin som kan kjøre uavbrutt. Trenden går imidlertid mot stadig kraftigere batterimaskiner kombinert med kraftige batterier på baksiden, men det må være maskintyper for enhver smak og for hver arbeidsoppgave. Så lenge det også er etterspørsel etter bensinmaskiner, optimaliserer og utvikler ingeniørene ved STIHL sitt hovedkontor i Tyskland slik at vi alltid har skog- og hagemaskiner av topp kvalitet - enten det er bensin- eller batteridrift.

Miljøvennlig bensin



Ifølge produktsjefen skal du ikke la deg skremme av bensinmotorer, selv om du foretrekker en grønn løsning. For med den spesielle miljøvennlige STIHL-alkylatbensinen, blir du kvitt 99 % av det skadelige benzenet som er i tradisjonell bensin.

– Miljøbensin er for de som leter etter grønnere alternativer, og det er en god løsning for maskinen din – bl.a fordi den bidrar til lengre levetid for motoren. I tillegg har STIHL lansert en 5-liters beholder for miljøbensin laget av plast i alkylat og med flerlagsteknologi. Dette skaper en barriere som minimerer fordampning av drivstoffet og beholderen er betydelig mindre skadelig for miljøet enn eksisterende containere på markedet, sier produktsjef Gustafsson.

Flere gressklippere fra STIHL i topp

I fjor tok iMOW RMI 632 førsteplassen som beste robotgressklipper og en fin "best i test"-tittel, og i år har STIHL faktisk fire gressklippere plassert i Tænks topp 10. På tredjeplass kommer den batteridrevne gressklipperen STIHL RMA 339 C som også er anerkjent som "Best i test".