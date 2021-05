Hagetips: Hvordan beise terrassen

Når du beiser terrassebordene forlenger du levetiden til treverket, sikrer deg mot fliser i beina og gir uteplassen et flott utseende i ønsket farge. Etter noen timers lett arbeid, kan du nyte sol og uteliv i flere år på en velstelt terrasse.

Denne artikkelen er levert av ifi.no og inneholder annonselenker plassert av ABC Brand Studio.

Treverket på treplattingen er sterkt eksponert for solens UV-stråler som bryter ned trefibrene og fliser opp gulvet. Etter nødvendig forarbeid og ett strøk terrassebeis, har du normalt 2-4 år på deg å nyte før det er behov for en ny runde med beis.

­– Pigmentene i terrassebeisen gir ikke bare en estetisk forandring, de gir også en god beskyttelse mot UV-lyset som bryter ned trefibrene. Klar beis beskytter normalt mindre enn pigmentert beis, sier Per Myhre, teknisk servicesjef hos Nordsjö.

– Du ser at plattingen trenger ny behandling når treverket virker tørt og slitt, og når regnvann ikke lenger perler seg på overflaten, men trekker ned i treverket, sier Morten Fehn, malermester hos verktøyleverandøren Jordan.

Hvordan beise terrasen Terrassebeis Butinox Velg blant flere farger. Butinox Terrassebeis er en vanntynnet spesialbeis for utendørs, impregnert treverk. Kjøp her Fra 239 kr Byggmax.no

Forarbeidet er forutsetningen



Før du beiser terrassen er det to forhold som må være tilstede. Terrassen skal være godt rengjort og treverket må vær tilstrekkelig tørt og inneholde maks 16 prosent fukt.

– Også en ny terrasse bør renses og beises så raskt som mulig etter at den er ferdigstilt. Når trykkimpregnert treverk har stått til tørk en tid, kan en fuktmåler gi en indikasjon på hvor tørt treverket er blitt. Saltene i impregneringen kan påvirke resultatet og måleren gir derfor ingen eksakte svar, men er en god indikator, sier Per Myhre.

HVordan beise terrassen Husvask og kraftvask, Butinox Husvask og kraftvask i ett og samme produkt, slik at du kun trenger ett vaskemiddel til huset utvendig. Kjøp her 89,95 kr Byggmax.no

FREMGANGSMÅTE:

1. Dette trenger du

Finn frem verktøyet du trenger. Feiekost, slipepapir, dekkematerialer, malerull, pensel og malekar samt arbeidshansker er godt å ha for hånden. Bruker du pensel til påføring, trenger du også en fille til å tørke opp overskytende beis med.

Du trenger også godt og riktig vær. Arbeid ikke i direkte solskinn, og sjekk værmeldingen slik at det er trygt for regn til beisen har fått tørke tilstrekkelig.

– Les på bruksanvisningen til produktet du har valgt, og følg instruksene så godt du kan, sier Thor Ingar Røneid, malermester og teknisk servicesjef hos Butinox og Tyrilin.

2. Klargjør treverket

Fei vekk løst skitt og smuss. Slip vekk slitt treverk og fibre som har reist seg etter at du vasket terrassen. Fjern støv med en tørr mikrofiberklut.

3. Forberedelse

Dekk til steder du ikke skal påføre beis. Slå over beis i et malekar, legg gjerne et stykke dekkefilt under karet, slik at det ikke spruter.

Hvordan beise terrassen Dekkfilt 1X10M Filten ligger stødig, absorberer malingsflekker, støv og lignende, og har vanntett plast på undersiden. Kjøp her 129 kr Byggmax.no

4. Beis i vei

Påfør beisen med pensel eller rull montert på forlengerskaft. Skaftet gjør at rekkevidden øker, og at du slipper å krabbe på kne mens du arbeider. Det gjør at jobben går raskere og er mindre slitsomt for kroppen.

– Arbeid over et par bord av gangen. Beisen skal påføres vått-i-vått og få tid til å trekke inn i treverket. Rull frem og tilbake og på tvers av bordene og hold overflaten fuktig til du ser at treverket er mettet, sier Morten Fehn.

Hvordan beise terrassen Jordan flat pensel En stor, flat pensel er et godt verktøy til å påføre beis og for å komme til i sprekker. Kjøp her Fra 89,95 kr Byggmax.no

Hvordan beise terrassen Maleruller, Black&Decker Kjøp her 516,25 kr Staypro.no

5. Tørk av

Ikke ta pause fra arbeidet midt på et bord. Vent med kaffekoppen eller toalettbesøket til du har beiset hele lengden ferdig. Foto: Chera Westman/IFI.no

Beisen skal ikke danne film på overflaten. Når treverket har fått nok beis, dannes våte flekker på overflaten. Stryk ut rullemønsteret og fjern overskytende beis med en pensel, fille eller med en rull som kan låses. Penselen kan også brukes til å få ned beis i sprekkene mellom bordene, dersom rullen ikke kommer til der.

– Ikke ta pause midt på et bord, men gjør deg ferdig med hele lengden før du eventuelt hviler, sier Chresten Nielsen, malermester og teknisk sjef i Beckers.

6. Gjenta til ferdig

Gå så videre med påføring på de neste bordene. Vær forsiktig og nøye når du beiser slik at du ikke får skjolder, overlappinger og såkalt dobbelpigmentering.

– Du kan gjerne dekke til bordene ved siden av dem du arbeider med for å slippe å få beis på dem før du du kommer så langt. Arbeid etappevis på denne måten til du har beiset hele plattingen, sier Per Myhre.