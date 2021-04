Steller du godt med plenen på våren, vil den få en god start på sesongen. Litt omsorg og kjærlighet nå gir deg en herlig, saftig, grønn plen utover sommeren.

Espen Skarphagen er hageekspert og blomsterdekoratør. Han står bak bloggen skarpihagen.no , der han deler sine eksperttips rundt hage, uterom og blomster. Foto: Espen Skarphagen

Dette innlegget er skrevet av Espen Skarphagen bak bloggen skarpihagen.no og Instagram-kontoen @skarpihagen.no.



Jeg har fått en del spørsmål rundt gjødsling, kalking og vårstell med toppdressing. Timing og mengde bør være riktig for best resultat.

Ikke bruk kalk mot mose

I mange år har det vært mye fokus på kalking, og det sies å skulle gjøre det utrivelig for mosen. Kalk er ikke løsningen for å bli kvitt mose! Det er som regel ikke behov for å kalke. Ta gjerne en jordprøve først for å se om det faktisk er nødvendig. Skulle det være behov for kalking kan dette gjøres mot slutten av vinteren eller tidlig på våren mens det fortsatt ligger litt snø. Hvis vi kalker hvert år vil det bli for mye, og resulterer i en alkalisk jord med for høy PH. Dette kan være minst like skadelig for plantene som en sur jord med lav PH. Vil du mosen til livs, bør du gi gresset så gode betingelser at det utkonkurrerer mosen.

En uke med varme gjør underverker på en vintergrå plen. Plutselig er den grønn, og i full vekst. Foto: Espen Skarphagen

Etter at frosten er borte og plenen har tørket opp, er det bare å svinge seg med riven. Luft og lys til røttene på gressplantene gir en fin start på veksten.

Her kan du eventuelt benytte en plenlufter. Er plenen veldig fuktig anbefales det å ikke gå for mye på den for ikke å skade røttene. Jeg passer på at jeg ikke går den samme ruten hver gang jeg skal et sted. Vær bevisst på å tråkke på ulike steder, og der det er som tørrest.

Gjødsling og toppdressing



Et tynt lag med kukompost eller toppdressing legger seg mellom gressplantene, og gir et verdifullt tilskudd av næring. Et tynt lag ny jord oppå gresset kalles også en toppdressing, og hjelper til for et godt liv til alle mikroorganismer i jorda. Foto: Espen Skarphagen

Med litt varme begynner gressplantene å våkne til liv, og plutselig er det grønt i hagen. Når veksten er i gang er det perfekt tidspunkt å gjødsle plenen. Hvis vi kaster på gjødsel for tidlig vil det aller meste av næringsstoffer blir vasket bort før røttene klarer å ta de til seg. I tillegg er ofte de nye røttene på gresset litt svake tidlig på våren, og skal gjerne etablere seg før gjødsling. Derfor er det lurt å vente til veksten faktisk har kommet godt i gang.

Jeg bruker en kombinasjon av naturgjødsel og fullgjødslel/blåkorn. Fullgjødsel alene er nesten som å gi gresset steroider. Det blir fort flott og fint, men på sikt er det lurt å gi mer «mat» for å bygge opp en god jord med mikroorganismer. Jeg bruker derfor en spesialblanding med høyt sandinnhold eller kukompost som toppdressing. Ved å rake utover et tynt lag vil dette falle ned i mellom gressplantene så røttene kan nyttegjøre seg næringsstoffene.

Reparasjon av plen

Etter vinteren kan det være flekker og felt i plenen som er helt gule og livløse. Det er ingen grunn til panikk og dette kan repareres enkelt med litt jord, en god rive og litt gressfrø. En jevn fuktighet og temperatur slik vi har på våren gjør at reparasjoner nå vil knapt synes utpå sommeren.

Reparasjon av gressmatte på våren/høsten gir en jevnere fuktighet og god start for de små spirene til våren. Skader etter vinteren er også lurt å ta hånd om på våren. Foto: Espen Skarphagen

Gjødsling utover sommeren

Husk å sjekke værmeldingen før du gjødsler. Blir fullgjødsel liggende på tørr eller halvfuktig plen vil det kunne gi sviskader, og på den måten ødelegge plantene. Dette gjelder generelt ved bruk av kunstgjødsel eller kraftigere gjødsel som hønsemøkk.

Jeg husker som regel ikke å sjekke hverken værmelding eller å få ut gjødsel til regnværet, så min løsning er å sette på vannsprederen og gjødsle plen der det blir vannet. Etter at det er gjennomvannet og gjødslet tar jeg et nytt område til jeg er kommet over hele hagen. Jeg gjødsler jevnlig frem til sensommeren, og frem til plenen skal forberede seg til vinterdvalen.

Det er bare å glede seg til sommeren! Foto: Espen Skarphagen

For å holde gressplen i god form gjennom sesongen er det viktig å klippe ofte. En jevnlig klipping gir tette, fine planter. Skippertakene funker dårlig om du ønsker den tette, fine gressmatta.

Når det gjelder vanning kan det være lurt å la plenen tørke opp litt mellom hver vanning før den får en skikkelig gjennomvanning. På den måten får du planter med dype røtter som leter litt ekstra etter vann. En hyppig småvanning gir som regel et grunt rotnett som dermed er mer utsatt for tørke om du skal reise bort på ferie.

Klipper du ofte vil gresset bli tettere og med en robotgressklipper er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren. Husk bare å stille inn slik at klipperen også hviler om natta.

