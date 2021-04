– Hvis du går i gang med kalking, gjødsling og toppdressing nå, så gir du plenen de beste forutsetningene for å holde seg fin, sterk og grønn gjennom hele sesongen, forteller pressekontakt i Plantasjen, Vibeke Næss i en pressemelding.

I 2020 tilbrakte fire av 10 nordmenn mer tid ute enn før pandemien.

Det kommer frem i rapporten ‘Hagetrender og grønne rom’ gjennomført av HUI Research på vegne av Plantasjen. Når nordmenn nå tilbringer mer tid utendørs er det først og fremst egen hage de oppholder seg i.

Den samme tendens vil nok gjelde i år også:

– Vi ser at hagen har hatt stor betydning for nordmenn under pandemien, og det er ingen tvil om at hagen også i år vil fylles med aktiviteter og sammenkomster så fort det åpnes opp igjen. Økt bruk av uteområdet forutsetter en robust gressplen, slik at den holder seg fin og egnet til å boltre seg på gjennom hele sommeren. Legg i litt ekstra flid nå som snøen trekker seg tilbake og avdekker en stusselig og skjør plen som desperat trenger litt omtanke, oppfordrer Næss.

Næring og stell styrker plenen

Vårfornemmelsene varierer i vårt langstrakte land, men mildværet kommer snikende sakte, men sikkert. Ligger det kun igjen rester av snøen, er Næss tydelig på at du må iverksette nå:

– Gressplenen kan se veldig trist ut tidlig på våren, men med litt næring og stell blir den snart grønn og fin igjen. Etter en lang vinter er plenen avhengig av godt stell for å motstå tørke, sykdommer, slitasje, mose og ugress. Det aller første du må starte med, er å kalke før snøen forsvinner helt og jorda fortsatt er fuktig, sier Næss.

Hun understreker imidlertid at det er kun nødvendig å kalke dersom man ser et behov for det, på grunn av mose eller mye ugress. Kalk forhøyer jordas pH-verdi, og hjelper gresset med å utnytte næringsstoffene bedre. Dette øker slitestyrken hos gresset, i tillegg til å øke motstandskraften mot sykdommer. Derfor bør du et par uker etter kalking tilføre plenen viktig næring:

Plenen trenger mye næring



– Plenen trenger mange næringsstoffer for å kunne være tett, slitesterk og fin. Når telen er ute av jorda, må du derfor gjødsle. Ikke gjør det for tidlig, for da vil ikke plenen dra nytte av næringsstoffene. Gjødsle med riktig mengde hønsegjødsel eller annen gressgjødsel for å gjøre plenen grønn og livskraftig, helst i forbindelse med en regnskur, forklarer Næss.

Gjødsling i løpet av våren og sommeren gjør plenen sterk, samtidig som det også hjelper å holde mose og ugress på avstand:

– Mose og ugress svekker gressets slitestyrke. Gjødsel kan hjelpe, og i tillegg lønner det seg å prøve å fjerne mosen med for eksempel mosegjødsel og rake før gresset er i full vekst, forteller Næss.

Reparer sårene i gressplenen



Når gresset har tørket opp og plenen er fast nok til å gå på, kan du dra frem en løvrake.

– Rak vekk løv og annet nedfall fra høsten, samt dødt gress og mose. Tidlig om våren bør plenen luftes, så når plenen har styrket seg kan du begynne å røske litt i gresset slik at luft og lys slipper ned til gressrøttene. Da vil gresset gro bedre, påpeker Næss.

Trenger gressplenen fortsatt mer tilskudd av næring, er toppdressing veien å gå. Ifølge Næss kan toppdressing sammenlignes med en spa-behandling for plenen:

– Toppdressing er en jordblanding som forbedrer jorden i plenen. Bruk det til å fylle ut ujevnheter og hull, i tillegg til å fjerne mose. Toppdressing øker dreneringen og gir gresset en mulighet til å vokse seg sterkere.

Ved tilleggssåing og reparering av deler av plenen, kan det være lurt å la plenfrøene forspire i toppdressingen. Groper i plenen kan fylles med næringsrik jord og gressfrø eller reparasjonsgress. For plener i enda verre forfatning, kan gresstorv legges på steder med stor slitasje.

HAGELIV: Godt forarbeid gir plen som tåler mye Foto: Plantasjen

Slik får du en grønn og sterk plen sommeren gjennom - kort oppsummert:

* Kalking: Ser du behov eller har det gått en stund siden sist, bør du tilføre gressplenen kalk. Det bør gjøres før snøen er smeltet og jorda fortsatt er fuktig.

* Gjødsle: Når gresset har begynt å vokse, lønner det seg å gjødsle for å styrke plenen.

* Rak og rydd: Rak vekk løv og annet nedfall, luft røttene med en rake eller vertikalskjærer. Fjern også mosen før gresset er i full vekst.

* Toppdressing: Tett igjen groper og fyll ujevnheter, og tilfør gresset mer næring.

* Rutine: Regelmessig stell gjennom våren og sommeren har stor betydning - ha en god rutine på gjødsling og klipping.

Video: Eksperten svarer: Slik får du hagen sommerklar: