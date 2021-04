Valget av en god jord og riktig gjødselbruk er viktig for plantenes vekst og trivsel, uavhengig av om du skal plante i hagen, på balkongen eller innendørs for den saks skyld.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Jord er ikke bare plantenes mat og drikke, den er også deres medisin. Plantenes vekst og trivsel avhenger av god jord, der høy kvalitet spiller inn på hvorvidt du vil lykkes i hagen, på balkongen eller i blomsterpottene innendørs. Men hvilken jord som er best, avhenger av type plante og hvor den skal vokse.

– En god jord er grunnlaget for en god vekst. Velg derfor en kvalitetsjord som er beregnet for de plantene du skal plante, forteller hageekspert Espen Skarphagen når vi spør ham om hva man bør ha i bakhodet når man skal kjøpe plantejord.

– Det vil si krukkejord til krukker. Surjordsplanter skal ha en jord som har riktig PH, og sukkulenter skal helst ha en kaktusjord med ekstra drenering og sand. Kaktusjord er relativt næringsfattig og fungerer derfor også godt til frøsåing, utdyper han.

Viktig med god struktur

Skarphagen, som til vanlig deler hagekunnskap og gode råd på bloggen Skarpihagen.no, mener det er lurt å gå for mest mulig torvfrie alternativer når du velger jord. Pass samtidig på at jorden har en god struktur.

Espen svarer på spørsmålene dine om hage, planter og balkong. Foto: skarpihagen.no

– Hvor mye har riktig jord å si for en frodig og vakker hage?

– En riktig jord med alle viktige næringsstoffer er nødvendig for et godt resultat. I tillegg bør jorden ha en god struktur med organiske materialer som er i ulike faser av nedbrytningen.

Dette forklarer han at gir gode forhold til alt mikroliv som gjør jorden levende og sunn for plantene.

– For å gi en ekstra boost til jorda, kan man blande inn egen hagekompost fra løv og gress samt materialer fra kompostkverna, råder Skarphagen.

Rydd opp i hagen med bark

Bark bidrar til å rydde opp i hagen og gi et rent uttrykk. Du kan for eksempel gjerne bruke det mellom prydbusker og i skråninger for å pynte opp og dekke til jorda.

– Et lag med bark gir raskt et ryddig og fint uttrykk til hagen. Barken hindrer i stor grad ugress å komme opp, og vil holde på fuktigheten slik at jorda ikke tørker så hurtig opp, forteller Skarphagen til ABC Brand Studio.

– Men du må huske å bruke duk under barken for å få best mulig effekt. Dersom barken legges alene uten duk, så vil det kun bremse ugresset litt før det relativt raskt kommer opp igjen, råder han.

Barken er naturlig og vil på sikt brytes ned til jord.

– Som et torvfritt alternativ til jord og jordforbedring kan man også få kjøpt barkmuld som er kompostert bark.

Start med ku- og hønsegjødsel

Korrekt bruk av gjødsel er avgjørende for å sikre en sunn og frodig hage. På generell basis gjødsler vi for sjelden her til lands, og eksperter anbefaler å gjødsle lite og ofte snarere enn mye og sjeldent. Som en takknemlig bonus reduserer samtidig gjødsling faren for spredning av mose, løvetann og annet ugress.

Espen Skarphagen sier til ABC Brand Studio at på samme måte som vi mennesker trenger mat, trenger plantene næring for å vokse og trives.

– En jord full av mikroliv og en jevn tilførsel av næringsstoffer med alle byggesteinene plantene trenger gjennom vekstsesongen, gir det beste resultatet.



– Hvilken gjødsel skal jeg bruke?

– Når vi starter sesongen, er kugjødsel-kompost og hønsegjødsel gode alternativer som blandes i jorda for å etablere grunnlaget. Finn gjerne en flytende gjødsel som går til det meste av planter og som kan gis i en svak dose på hver vanning for å innarbeide gode rutiner. Husk at enkelte planter har litt egne ønsker, og at det finnes gjødsel for enhver smak. Eksempelvis kaktus, orkidéer, sitrus og surjordsplanter.

Ro ned gjødslingen før vinteren

Også Skarphagen understreker at en jevn gjødsling gjennom vekstsesongen er bra fremfor skippertaksmetoden.

– Når det gjelder gressplen og de flerårige staudene, bør man trappe ned på gjødslingen mot sensommer og høst. Mot slutten av sesongen skal disse plantene forberede vintersøvnen og trenger ikke gjødsel som stimulerer veksten.

Sommerblomster og ettårige planter i hagen eller på balkongen kan ifølge hageeksperten få gjødsel helt til siste slutt.

– Disse skal yte maksimalt og trenger alle krefter de kan få for å holde seg fine og produsere en god blomstring så lenge som mulig, avslutter Skarphagen.