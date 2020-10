Vinskatten fra Hellas

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Øya Santorini er essensen av hva som er vakkert fra Hellas. Byen som henger over solnedgangen med de karakteristiske blå kuplene. Men bakenfor postkortbildet ligger det en ukjent vinskatt og venter på å bli oppdaget av flere.

Assyrtiko-druen har vært på øya siden tidenes morgen, i de bratte og skrinne skråningene til den vakre vulkanøya. Vinstokkene er bundet opp i kranser så de er skjermet for vinden og den stekende solen. Vinstokkene vannes ikke, og jordsmonnet på hele øya er vulkansk, så når vinstokken blir gammel, podes en ny på den gamle vinstokken. Alt for å bevare de lange røttene som ofte kan være opptil 400 år gamle.

Knockout-vinen

Assyrtiko er betegnet som en av verdens eldste kjente druetyper blant hvitvinsdruer. Med ekstremt lav avkastning og lite naturlig regn er det nok bare morgendugget som gir drueplanten næring. Med nydelig syrlighet, flott mineralitet med innslag av grønt eple og sitrustoner slår denne vinen knockout på de fleste europeiske viner av god kvalitet.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2018

Lys gulgrønn farge. Urter, mineraler og sitrus på duft og smak. Markant konsentrasjon og syrlighet. Lang mineralsk ettersmak.

Varenr: 9869201

Pris: 265 kr (bestilling)

Poeng: 88.

Importør: Chaeos Wine & Spirits

Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2018. Foto: Vinmonopolet

6000 års historie



Det har blitt produsert vin i Hellas i nærmere 6000 år. Minoerne og mykerne ble beskrevet av Homer som et festeglad folkeslag. De hadde livlig samvær, med leskende dråper til ære for den greske vinguden Dionysos. Man kan faktisk beskrive Hellas som vinens vugge for europeisk vin. Vinhistorien forteller oss dog at Hellas ikke forble vinens Mekka. De siste århundrer har Hellas stort sett gått bort fra å lage god vin.

Gresk vin er definitivt ikke førstevalget for oss nordmenn når vi handler vin. Gresk vin forbindes med kvaepreget retsina eller billig alkoholrik vin på den lokale tavernaen. Den tanken er bare å snu om på. Gresk vin produserer vin i verdensklasse!