De beste vinene til fårikål

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Drikkevalget til fårikål er naturligvis vin etter vår smak, men tradisjonen med øl og akevitt, hvor ølet frisker opp munnhulen og akevitten renser fett, følger de samme prinsippene som for et godt vinvalg. Poenget vårt er at du får alt i ett, både syrlighet og friskhet, ved å velge vin.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Fårikål er både husmannskost og festmat, og smaker etter vår mening enda bedre dagen etter at den er laget. Råvarene lam og kål er en naturlig kombinasjon i Norge, fordi innhøsting av kål og slaktesesongen for lam faller sammen. Og én ting er sikkert: Fårikål er en ypperlig grunn til å samles til høstens tradisjonsrike rett.

Vin som skjærer gjennom fettet

Fårikål kombinerer mye fett, smaksrikt kjøtt og kålsmak, i en umamirik kjøttkraft. Da nytter det ikke med noe kommersiell pinglevin. Her trenger vi en vin som evner å skjære gjennom fettet og rense opp munnhulen. Først og fremst er det hvitviner med god fylde og konsentrasjon, kombinert med god friskhet, som får den lette kjøttkraften og de kokte smakene til å spille på lag.

Vi har plukket frem tre viner, da en fårikålfest sjelden opptrer én gang i sesongen. En topp, tørr riesling med litt alder er alltid et godt følge. Vår favoritt om dagen er modne, hvite Rhône-viner med fedme, rikhet og markert fylde. Og vi kommer ikke unna den delikate og elegante kontrasten årgangschampagne vil være til retten.

Festdag siste torsdag i september

Ifølge Matprat.no har fårikålen helt siden begynnelsen av 1970-tallet hatt tittelen Norges Nasjonalrett nummer én. På slutten av 90-tallet fikk den tradisjonsrike, rotnorske retten endelig sin egen festdag. Siste torsdag i september, hvert år, feires fårikålens festdag over hele landet.

Her får du den klassiske oppskriften: Fårikåloppskrift fra Matprat