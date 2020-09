Perfekt til comté og piggvar

Svein Vinofil Lindin er vinjournalist i Hegnar Media. Han deler sin ekspertise med leserne i Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden. Vinofile Lindin smaker tusenvis av viner årlig, og er kjent for å ha en av landets mest utsøkte smaksganer. Foto: Ivan Kverme/Finansavisen

Ukens vintips er en prisgunstig burgunder fra vinområdet Saint-Romain. Nicolas Potel hos Domaine de Bellene leverer en av de beste hvitvinene i basislisten til Vinmonopolet. Perfekt til comté-ost fra Jura. Helstekt piggvar med ramsløkssmør og kantarell er en annen sikker vinner.

Comté er en perle av en ost fra Jura i Øst-Frankrike. Comté er en fastost som er produsert av upasteurisert kumelk fra kuer av rasen Montbeliarde eller Pie Rouge.

Vinvalget sier seg selv mot en klassisk hvit burgundervin som Roche de Bellene Saint-Romain VV 2018: To av de viktigste faktorene i dette møtet er eleganse og kompleksitet, hvilket vi finner både i osten og vinen. Den milde saltsmaken mot vinens delikate frukt og fine syrlighet er betydningsfull for at møtet lykkes, likeså den nøtteaktige aromaen som vi finner i den modne osten.

Smakerommet: Hvem smaker, og hvordan bedømmes vinene Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Kapital, Finansavisen og ABC Startsiden som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland. Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden. Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng.

Varenr: 1966201

Roche de Bellene Saint-Romain VV 2018

Middels gyllen farge. Fruktig aromabilde med mineraler, gult eple og sitrus på duft. Konsentrert og flott vin. Smørtoner og flott fedme i ettersmaken

Passer til: Fisk, skalldyr, ost.

Pris: 339,90 kr (basis) Poeng: 89

Importør: Winetailor as