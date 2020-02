Trekant er den vanligste seksuelle fantasien blant amerikanere. Det viser en undersøkelse blant 4.175 personer med ulik bakgrunn. Undersøkelsen ble utført av forsker ved Kinsey Institute, Dr. Justin Lehmiller, som også er forfatter av boken «Tell Me What You Want».

95 prosent av mennene og 87 prosent av kvinnene svarte at de hadde fantasert om sex med flere partnere. Men blant dem som hadde tatt steget, avslørte Lehmillers forskning også at en trekant er «fantasien som kan vise å funke dårlig» fordi de involverte har veldig ulike forventninger.

– De fleste har ikke en oppskrift for hvordan en trekant skal foregå, sier Lehmiller.

– Det er enkelt å tenke at dette høres ut som en god idé, men virkeligheten er gjerne veldig forskjellig fra hva vi forestiller oss.

I 2017 viste en annen amerikansk studie at 18 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene hadde hatt trekant.

Studier i USA og Canada har vist at omtrent én av fem har vært med på trekant i en eller annen form, på et eller annet tidspunkt.

Tilfeldig trekant

The Guardian har møtt Matt og hans kjæreste – som endte opp med trekant med venninnen til Matts kjæreste.

Matt og kjæresten var ute på restaurant sammen med hennes venninne, en annen bifil kvinne. Venninnen var tydelig på at hun var sterkt tiltrukket av Matts kjæreste. Og Mats kjæreste, på sin side, tullet ofte med «hvor morsomt det hadde vært hvis…»

I løpet av middagen, ble trekant nok en gang et tema:

– Uten å holde tilbake, eller spørre meg, gikk kjæresten min rett på sak og spurte venninnen: «Har du noen gang tenkt på å ha sex med et par av begge kjønn?»

Matt ble satt ut. Han plukket opp telefonen, og begynte å spille Candy Crush. Det var ikke det at han hadde noe imot en trekant...

– Jeg bare visste at det ikke var noe jeg kunne si eller gjøre for å hjelpe kjæresten min å forhandle – så jeg satt der og prøvde å spille kul og late som det ikke var noen «big deal».

En halvtime senere tok de regningen, og helt stille informerte kjæresten Matt om at de kom til å ha en trekant den kvelden.

Motiveres av mye

Blant de som har deltatt i en trekant varierer det hvor mye de ønsker å prate på forhånd og hva som er innenfor grensene.

Hvem som skal være i sentrum for oppmerksomheten er viktig å diskutere.

– Ulike mennesker kan ende opp i en trekant av veldig forskjellige grunner, sier Lehmiller.

Faktisk kan den vanligste seksuelle fantasien også være den mest som er misforstått, mener han.

I fjor publiserte Dr. Ryan Scoats fra Coventry University den første grundige studien om trekanter på 30 år.

Han oppdaget at motivasjonen som ligger bak trekanter er langt mer enn at man er på jakt etter noe nytt og spennende. Det kan være at man ønsker å huke av på en seksuell «bucket list» eller å gjøre opp såkalt «mental gjeld», for eksempel ved å utjevne balansen med en partner som hadde vært utro.

En kvinne som fant ut at mannen hadde vært utro i en trekant, hadde selv en trekant for å hevne seg.

– Det kan bli et komplett kaos, sier Scoats.

– Det kan handle om makt, det kan handle om moro og spenning, det kan være alkohol i bildet. Det kan være at anledningen bare dukket opp, så «hvorfor ikke?» Og det kan være alt og ingenting.

Scoats tok forbehold om at folk er generelt mindre tilbøyelige til å snakke med forskere om negative opplevelser. Derfor ble han overrasket over det «sjokkerende» mangfoldet blant dem som hadde hatt trekant.

– For mange av disse menneskene var det egentlig ikke en stor greie.

Noen deltakere fortalte at de først og fremst hadde gjennomført trekanten for å glede partneren– noe han kaller «seksuell altruisme». Altså at man ble med på partnerens trekantfantasi, selv om det egentlig ikke var en fantasi man hadde selv. Eller at partneren ønsket å ha sex med en av samme kjønn selv om vedkommende var i et heterofilt forhold (dette var spesielt vanlig blant kvinner).

I det litt mørkere spekteret av motivasjon fant forskerne at å gjennomførte en trekant også kan være et forhandlingskort.

– Oddsen for at partneren din har en trekantfantasi er relativt stor. Det kan være en måte å få litt innflytelse i forholdet, sier Lehmiller.

Studier viser at trekant med to menn og én kvinne er vanligst. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Gjorde det for partneren

Trekant-forsker Ryan Scoats har også identifisert at flere av partene i forholdet var mer altruistiske i forholdet, og ble med på trekant for den andres skyld.

Scoats sammenligner det med å skulle feire jul hjemme hos familien til den andre.

– Hvis vi ser på andre områder i livene våre, kan vi sannsynligvis finne en god del eksempler på at du gjør ting du ikke har så lyst til. Det føles bare rart når vi har disse samtalene når det gjelder sex. Selv terapeuter er delt med tanke på fordelene med «vedlikeholds-sex» for par som et middel for å holde liv i det fysiske i forholdet.

Fantasi langt fra virkelighet

Scoat forklarer at du kan teste deg selv for å finne ut om du vil ha en trekant.

– Hvis det er noe du aktivt ikke vil gjøre, og som du føler kommer til å være skadelig for deg på noen måte, er det sannsynligvis en god grunn til ikke å gjøre det. Men hvis du tror det bare kommer til å prelle av, at det ikke nødvendigvis vil påvirke deg positivt eller negativt, men noen andre vil glede seg over det – er det da problematisk?

Mange trekanter er drevet av et ønske om noe nytt. For yngre mennesker som har det Scoats kaller «forbruker-seksualitet»-synet, kan det være for å maksimere antallet opplevelser før de slår seg ned i et forhold. Men Lehmillers data viser at studenter sannsynligvis er den gruppen som sjeldnest fantaserer om trekanter.

40+ mest interessert i trekant

I stedet, fant Lehmiller, at interessen for trekanter toppet seg rundt 40 år og forble høy i de neste 20 årene før den avtok.

– De fleste av disse menneskene er i langvarige, monogame forhold, og de ser på trekanter som en måte å tilføre sexlivet noe nytt, sier han.

Å «åpne opp» et monogamt forhold, blir ofte oppfattet som en trussel mot forholdets langsiktige stabilitet, ved at det tyder på et sviktende engasjement eller ved at det kan føre til sjalusi.

– Det kan absolutt være tilfelle, sier Frank.

– Du kan ikke kontrollere hva som skjer med to personer. Hva får deg til å tro at du kan det med tre?

– Folk sier: «Du må overvinne sjalusien din», og det kan høres rimelig ut når du er edru, men mye sex er underbevissthet. Noe kan plutselig slå deg: «Han tok på håret hennes på en viss måte» – sånne ting kan utløse en respons som ikke engang er rasjonell, og som kan være flyktig eller intens.

Frank advarer generelt mot å ha for mange forventninger til hvordan en trekant skal foregå, spesielt når det er første gang:

– Fantasien lever nesten aldri opp til virkeligheten.

Brudd mot monogamiets moral

Tilbake til Matt og kjæresten. Matt forteller at da de kom hjem etter restaurantbesøket, ble han imponert over kjæresten som unnskyldte seg og gikk på badet, spesielt for å gi ham og deres venn litt tid sammen.

– Hun anerkjente i øyeblikket at hvis jeg og den andre kvinnen ikke først bygget litt fysisk kjemi, ville det bli vanskeligere å innlemme meg senere.

Men han ble overrasket over hvordan sjalusi både kom til syne og ikke på soverommet. Matt ville på forhånd ha veddet på at noen handlinger ville provosert partneren hans – og han ville ha tapt. Det han trodde var relativt små ting, viste seg å ha større innvirkning og nødvendiggjorde «litt omsorg for å få henne til å føle seg verdsatt igjen.

Etterpå hadde venninnen virket litt skuffet når det ikke var plass til henne å sove over.

– Jeg har bare en vanlig dobbeltseng, sier Matt.

Enkelte navn i artikkelen er endret.

