Det er ikke uvanlig at par som kommer i terapi, sier at de elsker hverandre, men at de ikke er forelsket, forteller Ammanda Major, som er sjef for klinisk praksis i Relate som tilbyr rådgivning i alle slags relasjoner.

– I langvarige forhold er det ofte slik at livets hverdagsligheter tar over forholdet, sier hun.

– Og før de vet ordet av det, føler folk seg veldig lite koblet til partneren sin.

Kanskje har dere glemt hva som gjorde at dere ble forelsket i utgangspunktet, eller dere har kommet til en koselig kamerat-fase som mangler spenning. Men er det urealistisk å forvente å være forelsket i den samme personen i flere tiår?

– Kjærlighet, intimitet og sex svinger gjennom livet, og det vil være ulike faser av nærhet, sier Kate Moyle, psykoterapeut med forhold og sex som spesialitet.

– Jeg tror det som er urealistisk, er å forvente at det skal holde seg konstant.

Men hvis du føler at forholdet glipper, ikke regn med at det bare er midlertidig.

– Det kommer ikke til å endre seg med mindre det aktivt blir endret at dem som er involvert, sier Moyle.

– Jeg hører ofte: «Jeg trodde ting ville ordne seg av seg selv» og vi vet at det ikke skjer.

Så er det mulig å koble deg på partneren din igjen, og i så fall, hvordan kan du gjøre det?

Vær realistisk

Selvfølgelig ville det vært fantastisk å finne tilbake til de svimlende dagene da dere først møttes og ikke kunne få nok av hverandre. Men livet var annerledes da. Kanskje dere ikke hadde barn, eller jobbene deres var mindre stressende, eller dere hadde mer penger å bruke. Dere hadde enda til gode å oppdage de irriterende tingene ved hverandre fordi dere ikke kjente hverandre så godt, forklarer Major.

– Dere kan ikke komme tilbake dit, fordi dere nå vet mer om hverandre, og mer om hvordan det er å være i et langvarig forhold med hverandre.

Hun mener det også er vesentlig hva man legger i å være forelsket.

– Noen terapeuter vil si at forelskelsesfasen bare bringer par sammen for så å falme hen, men forhåpentlig er det som tar over dypere, rikere følelser for hverandre. Det betyr ikke at folk ikke kan synes at kjæresten er spennende, interessant og morsom, og ha bra sex.

Vær nysgjerrig

Se på kjæresten din med nye øyne, råder Major.

– Kanskje du våkner en morgen og tenker: «Vi har ikke egentlig gjort det på et år, jeg lurer på hvorfor».

– Har du mistet evnen til å være nysgjerrig på det som skjer i forholdet eller har livet fått overtak og tatt fra deg muligheten til å stoppe og stirre?

Når du begynner å se tilbake på forholdet deres, kan det hende du ser noen situasjoner der du burde hatt en fot i bakken med partneren din, men ikke gjorde det.

– Når folk begynner å se hvilke situasjoner det var og hvordan de så ut, er de på det beste stedet for å velge annerledes, sier Major.

Prioriter forholdet

I langvarige forhold kan det du har mistet når det kommer til nyhet og spenning, vil du forhåpentlig ha vunnet i form av sikkerhet og trygghet.

– Noe av det er litt kjedelig – administrering av livet – men vi må gi næring til forholdet, som vi gjør med alt annet, sier Moyle og fortsetter:

– Det må prioriteres, enten det betyr at man setter av tid i kalenderen, eller det er at dere sørger for at dere virkelig snakker sammen. Hvis dere sklir fra hverandre, må dere bygge broer.

Grav litt dypere

– Å si: «Jeg har ikke lyst på kjæresten min lenger» kan dreie seg om spesifikke seksuelle problemer, eller det kan være en indikator på at noe ikke fungerer i forholdet, sier Major.

– Veldig ofte, hvis man graver litt dypere, er det ikke de tingene folk sier de er misfornøyde med, som de virkelig er misfornøyde med.

Kanskje det ikke er noe stort eller dramatisk, sier Katherine Woodward Thomas – parterapeuten som kom opp med begrepet «bevisst frakobling» – men mindre ting som hugger i vei på tilliten og følelsen av at «vi står sammen om dette».

– Mange ganger er det som utløser «ikke forelsket»-følelsen, de små skuffelsene, de små avvisningene, de små desillusjonene – de øyeblikkene du regnet med at den andre ville være der, men så var den på et eller annet vis distrahert, eller sa noe kritisk i et viktig øyeblikk da det du trengte var støtte, sier Thomas.

– Å være forelsket er en følelse av totalt samvær, så en av de tingene som vil gjenopprette en følelse av tilknytning og nærhet er å være i stand til å dele det som skjer.

Åpne opp

Hverdagens ansvar, eller større livshendelser som å bli oppsagt eller å ta vare på barn eller aldrende foreldre, kan gå hardt ut over forhold, og kan være en grunn til at forelskelsen svinner hen.

– Det er øyeblikk i et hvilket som helst forhold der kjæresten din ikke kan være i fokus, fordi andre ting trenger din oppmerksomhet, sier Major og fortsetter.

– Men det som kan være til hjelp da er å sørge for at dere kommuniserer åpent. Det handler ofte om å sette av tid nok til å sørge for at kjæresten vet at hen er viktig for deg, at du trenger hen, at du elsker hen, at du bryr deg om hen. Men også at du klarer å være tydelig på hva dine egne behov er.

Sett av tid til å snakke sammen regelmessig (legg bort telefonene) – det trenger ikke være en formell diskusjon eller en dedikert date-kveld. Å snakke mens man går en tur eller er i bilen kan være lettere for noen par.

– Hvordan skraper man sammen den dyrebare tiden? Hvis du gjør det, er det mer sannsynlig at du forteller kjæresten din at hen er viktig for deg, sier Major.

Moyle råder at man finner ut av hva man skulle ønske var annerledes.

– Er det fysisk, emosjonelt eller begge deler? Kanskje det er en av partene som sier: «Jeg har behov for at du innser at jeg trenger mer hjelp. Kan du ta ukeshandelen denne uka?» En øvelse jeg ofte gjennomfører med par er at hvis en av partene lover å gjøre noe annerledes, så får den be om noe til gjengjeld. Da er det en gjensidig avtale om å gjøre noe annerledes. Den ene parten kan ikke gjøre hele jobben.

Parterapi er en mulighet, men du kan også kjøpe bøker som kan hjelpe samtalene i gang. Moyle anbefaler «Kjærlighetens fem språk» av Gary Chapman, «Attached» av Amir Levine og Rachel Heller og «Relationship Reboot cards» – som oppfordrer til emosjonelt åpne samtaler – fra School of Life.

Fokuser på utfallet

Det kan være tøft å fortelle partneren at du ikke er forelsket lenger.

– Sannheten kan være litt farlig, sier Woodward Thomas.

– Så når du skal si noe som potensielt kan være delikat, bør du alltid åpne med fremtiden du er innstilt på å skape. Så du kan si noe slikt som: «Jeg vil dele noe som er litt vanskelig, men jeg gjør det fordi jeg vil at vi skal komme nærmere hverandre». Å sørge en kontekst med en positiv intensjon kan gjøre at samtalen får en bedre, vennligere start.

Start nå

Det er aldri for sent å finne tilbake til gnisten, sier Moyle, men jo før jo bedre.

– Hvis du venter er det mer å jobbe gjennom, potensiell bitterhet og negative følelser. Det er alltid bedre å være proaktiv når det gjelder å nærme seg seksuelle problemer og andre problemer i forholdet, men det er også ofte det vanskeligste å ta tak i fordi man ikke vil være den som skaper uro i forholdet.

Det er en sjanse for at det å starte disse samtalene ikke fører til det utfallet du ønsker deg.

– Målet med parterapi er ikke å holde par sammen, det er å hjelpe par med å finne ut hva som er best for dem og hva de ønsker, sier Moyle.

– Mange forhold fungerer uten intimitet, sex eller kjærlighet, men noe vil skje på et tidspunkt som forstyrrer det.

Det kan være at noen er utro eller møter en annen, men det kan også være noe mer dagligdags, som at den ene parten bruker mer tid på jobb eller på en hobby, noe som skaper enda mer avstand.

Husk hvem du falt for

Woodward Thomas anbefaler å lage en «takknemlighetsliste» med alle de sterke sidene til kjæresten din, slik at du husker hvilken kompleksitet det innebærer å være et menneske.

– Alle har svakheter og øyeblikk da de er trengende og lite attraktive. Men de har også øyeblikk da de er stolte, og da de dukker opp som ridderen i skinnende rustning. I de øyeblikkene de har en dårlig uke eller går gjennom en krise, som på en måte kan være frastøtende, husk på hvem de er og hjelp dem med å huske den delen av dem selv.

Kanskje partneren din har endret seg, og ikke er fornøyd med det selv.

– Jeg tror at noen ganger når forelskelsen går tapt, så er det fordi kjæresten din ikke elsker seg selv så mye og så fanger du opp de signalene, sier Woodward Thomas.

– Kjæresten din avviser seg selv, og så avviser du også kjæresten din. Du kan spørre om hva som virkelig foregår, skape en mulighet for kjæresten din å dele på en emosjonell, intim måte. Du husker hvem de egentlig er, du snakker til dem med respekt og kjærlighet. Du bygger dem opp.

Oversatt og tilrettelagt av Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited