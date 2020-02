Finner styrke i sølibat: – Å droppe sex var en enorm lettelse

I en verden hvor du kan få en ny sex-partner på døra raskere enn en pizza, har det aldri vært enklere å leke rundt i markedet. Men til tross for all høyre-sveipingen er det overraskende mange mennesker som ikke har sex i det hele tatt. Ikke av religiøse grunner, ikke fordi de ikke kan få seg en date, men fordi sølibat gjør dem lykkeligere.

Noen har aldri hatt noen særlig interesse for sex, mens andre tar en pause for å ordne opp i personlige problemer, komme seg etter dårlige datingopplevelser, eller endre måten de nærmer seg et forhold på.

Catherine Gray, forfatteren av The Unexpected Joy of Being Single, droppet sex i et år i 2014.

– Fra jeg var 16 til 34 år var jeg aldri singel i mer enn noen måneder av gangen, sier hun.

– Jeg følte meg ufullstendig uten en bedre halvdel og var stadig på jakt etter anerkjennelse. Da jeg ble uforholdsmessig trist etter et svik i et forhold som varte i seks måneder, bestemte jeg meg for å droppe sex og dating i et år.

Å slette datingappene føltes som å gi fra seg dop, men det viste seg at sølibatet var en stor lettelse.

– I stedet for å gjøre det kjæresten min ville, oppdaget jeg hva jeg likte, og jeg utviklet en forkjærlighet for yoga, fotografering og reiser. Jeg kledde meg annerledes og brydde meg ikke lenger om å tiltrekke meg menn. Jeg begynte å se på meg selv som en person – snarere enn en kjæreste eller en seksuell leke-greie, sier hun.

Sølibatperioden endret hvordan hun tilnærmet seg det å date. Hun er nå i et sunt forhold.

– Jeg skjønte at jeg hadde en måte å knytte meg til menn på som var preget av engstelse, og at hvis jeg skulle begynte å date igjen, måtte jeg endre på hvem og hvordan jeg datet. Hvis jeg føler meg usikker i de tidlige stadiene av et forhold, vet jeg at det skyldes at jeg er sammen med en som er følelsesmessig utilgjengelig. I stedet for å da klamre meg fast, trekker jeg meg unna.

Uutholdelige dates og dårlig sex



Komikeren Eleanor Conway pleide å si at hennes tre laster var drinker, dop og menn.

– Jeg har alltid hatt en vanedannende personlighet, sier hun.

I 2014 brøt hun med de to første lastene – og erstattet rusmidlene med Tinder.

– Det er veldig enkelt for en streit kvinne å date og ha tilfeldig sex. Det er også veldig gøy, hvis du er på riktig sted med følelsene dine. (Det er også gode erfaringer hvis du er komiker – datinglivet hennes var inspirasjon til showet You May Recognice Me from Tinder.) Over tid bikket imidlertidig matchingen over til å bli for mye.

– Datene ble uutholdelige og sexen jeg hadde var dårlig. Jo mer edruelig jeg var, desto vanskeligere var det med tilfeldig dating. Det var som om superkraften min sluttet å fungere.

I 2018 testet hun sølibat i 10 måneder.

– Overraskende nok var det en enorm lettelse. Jeg sluttet å se på menn som sexobjekter og kvinner som konkurranse.

Conway oppdaget at hennes platoniske forhold til menn og kvinner ble bedre, og hun klarte å fokusere på karrieren. Hun er åpen for et seksuelt forhold nå, men hun vet at det bare kan skje hvis hun har en dyp kontakt med en person.

Savner sex, men ikke nok til å ofre lykkefølelsen



Selvpålagt sølibat virker til å være mer vanlig blant kvinner, men også menn kan lide av for mange og dårlige tilfeldige møter. Tom droppet sex måneder for 18 måneder siden, etter at han kom ut av et voldelig forhold. Han ble også med i Anonyme Alkoholikere for å få bukt med avhengighet.

– Jeg var promiskuøs da jeg drakk, sier han.

– Jeg valgte å gå inn i sølibat for å støtte meg i prosessen min.

Han skjønte snart at han hadde brukt tilfeldig sex for å dekke over ensomheten han følte på. Å gå i sølibat har gitt ham muligheten til å ta tak i disse følelsene og forbedre de andre forholdene i livet hans.

– Jeg driver med terrengsykling, hjelper til på AA og tilbringer tid med venner. Jeg har mer tid til familien min, og det har gjort disse båndene sterkere.

Selv om han innrømmer at han noen ganger savner sex, mener han at det ikke er verdt å sette sin nye lykkefølelse på spill.

– Jeg vil bare ha sex igjen hvis jeg vet at forholdet passer for meg. Jeg var nylig sammen med en person i flere måneder, men vi lå aldri sammen. Det var fint at vi forstod at forholdet ikke var riktig før vi kompliserte det hele med sex.

Saken fortsetter under bildet

Å avstå fra sex en periode, kan være godt for selvutviklingen. Foto: NTB scanpix

– Ingen distraksjoner



Mange opplever at en kort periode med sølibat holder, mens andre gjør det til en livsstil. Shirley Yanez sluttet med sex i 2005 etter at alvorlige helseproblemer førte til fjerning av livmoren. Hun opplevde også økonomiske vanskeligheter, som ble begynnelsen på en periode med selvrefleksjon og en karriereendring.

– Jeg klarte ikke å ha sex på et år etter operasjonen min. Jeg innså at jeg heller ville rette fokus og energi mot andre områder i livet, sier hun.

– Det beste med å være i sølibat er at det ikke er noen distraksjoner. Jeg kan fokusere fullt ut på min lidenskap, mine mål og mitt arbeid.

I løpet av de siste 15 årene har hun startet en virksomhet for å støtte produksjon av britiske varer. Hun tilbyr også livsmestring for hjemløse og unge.

– Jeg lærer unge mennesker om de positive mentale fordelene som kommer av sølibat, sier hun.

– Jeg forteller dem aldri hva de skal gjøre, men jeg snakker med dem om viktigheten av å ta egne beslutninger i stedet for å bli påvirket av media eller gruppepress.

Yanez mener at sølibat blant unge er på vei opp, særlig blant jenter.

– Jeg tror at unge kvinner føler seg mer myndige enn noen gang til å bryte ut av de seksuelle rollene de har følt seg presset inn tidligere. Selvtilliten stiger, og de ser ut til å føle seg mer i stand til å bruke stemmen sin. De kjemper tilbake på skolen, på arbeidsplassen og i datingverdenen. Yanez utelukker ikke et seksuelt forhold i fremtiden, men det er ikke prioritert.

– Selv om jeg aldri søker sex eller et forhold, virker det faktisk som om livsstilen min gjør menn mer interessert i meg, da de ser det som en utfordring. Hun innrømmer at hun er heldig som føler seg komfortabel med beslutningen sin.

Sjelevenner – uten sex



Single mennesker kan føle på utenforskap når de velger sølibat, men denne følelsen blir ofte forsterket for par.

– Det er et enormt press i samfunnet vårt på å være seksuelt aktive og ha god sex hele tiden, men ikke alle har positive opplevelser eller får mye ut av det, sier Ammanda Major, leder for en frivillig klinisk praksis for forhold kalt Relate.

– Det er mye «burde» og «skulle» når det gjelder sex, og folk er raske til å dømme.

Amy og partneren Harry har ikke hatt sex på mer enn seks av sine syv år sammen.

– Det var aldri en stor del av forholdet vårt, og etter noen måneder ble han stresset på jobb og ønsket seg ikke lenger sex, sier hun.

– Jeg var lettet, for jeg har aldri hatt sex.

Siden den gang har paret levd i et kjærlig, sølibatisk partnerskap.

– Vi koser oss hver natt foran TV-en og om morgenen når vi våkner. Han kysser meg alltid når han kommer fra jobb.

De elsker å tilbringe tid sammen og føler at de er sjelevenner.

– Vi har snakket om dette, og begge er enige om at vi har forbedret hverandres liv enormt. Sex er bare ikke like viktig for alle.

Da hun var yngre, var hun bekymret for alle forventninger og følte seg presset til å passe inn.

– Jeg pleide å ha sex kort tid inn i en relasjon, fordi jeg følte at det var noe jeg måtte gjøre hvis jeg ønsket et romantisk forhold, sier hun.

I mange år skjulte hun følelsene sine, da hun fryktet at folk ville reagere negativt eller avvise henne.

Major sier at et sexløst forhold fortsatt kan være ekte, gitt at begge parter er fornøyde med dette.

– De fleste mennesker ønsker å bli elsket og tatt vare på av partneren sin, og det er mange andre måter å oppleve dette på enn gjennom sex.

Når det gjelder single mennesker, sier Major at tilfeldig sex kan være morsomt for noen, og for andre ikke.

– Noen ganger kan det å leve en periode i sølibat gi rom for å reflektere over hva du virkelig ønsker for deg selv.

Noen navn er endret.