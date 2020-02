Spør psykologen: Jeg tror ikke jeg er spennende nok for min kone

Hei!

Min kone og jeg har vært sammen i seks år. Vi har to flotte barn sammen, hus, bil og stabil økonomi. Vi fungerer veldig godt sammen, men for cirka to år siden begynte sexlivet å dabbe skikkelig av. Jeg prøvde å introdusere diverse «leker» i håp om at dette kanskje kunne piffe opp sakene litt. Dette funket i en liten periode, men så dabbet det helt av.

Jeg følte at hun ikke ville ha meg, var konstant redd for at hun skulle gå og finne seg noen andre. Så kom samboeren til ei venninne av kona og fortalte om det åpne forholdet han og samboeren hadde, og lurte på om jeg og kona var villig til å være med på noe slikt.

Jeg var egentlig ikke så veldig interessert, men tenkte at kanskje dette var noe kona ville like. Så det begynte med litt Snapchat-bilder og tekst og det funket utrolig bra. Kona ble veldig gira igjen og jeg følte forholde fikk seg en oppsving, hun var oftere glad og smilende, hun møtte meg i døra etter jobb og sa «hei» med et kyss og en god klem. Sex kunne være 2-3 ganger om dagen.

Men så kom den dagen da hun spurte om hun kunne få besøk av denne mannen og kose med ham. Jeg var ikke fan av tanken, men tenkte jeg skulle overleve hvis det var dette hun ville. Vi satte noen regler. Ungene skulle ikke være hjemme. Det skulle ikke skje noe på soverommet vårt, i vår seng! Og kona skulle være åpen og ærlig om hva som skjedde.



Det som skjedde i ettertid var veldig sårende. Etter den første kvelden begynte kona å holde meg utenfor. Jeg fikk ikke vite noe lenger om tekster eller bilder som ble sendt fram og tilbake. Neste gang denne mannen skulle komme på besøk, oppdaget jeg at gjesterommet ikke var benyttet. Kona innrømmet at de hadde brukt senga vår.



Jeg følte meg såret og sviktet. Hun spurte om hun skulle avslutte forholde med denne mannen. Jeg svarte at jeg trodde det var det beste og hun var enig.



Uka etter da kona var i dusjen, plinget telefonen hennes voldsomt så jeg spurte henne om det var noe viktig. Hun ba meg åpne og se hvem det var som så desperat ville ha tak i henne. Da viste det seg at det var den samme mannen som fortsatt sendte bilder og tekst, og mottok tekst og bilder fra min kone.



Hun virket sur og sint på meg da hun slettet og blokket denne mannen fra Snapchat og Facebook. Siden da har hun vist null interesse for meg fysisk. Jeg er ikke redd får å miste henne, jeg er ganske sikker på at det er kjærlighet mellom oss. Jeg er bare redd får at jeg er ikke den hun vil ha seksuelt, at jeg er for kjedelig eller alt for dårlig i senga. Har du noen gode råd om hva jeg kan gjøre?

Mann 30-39

Hei,

Takk for ditt spørsmål.

Å åpne forholdet kan virke som et fristende valg når det går trått, eller den seksuelle spenningen er i ferd med å dabbe av. Likevel frarådes dette ofte som løsning, og du beskriver fint selv hvorfor.

Det er i og for seg enkelt å lage regler for hvordan det hele skal foregå i forkant. Da er menneskene dere skal møte enda bare abstrakte konstrukter, uten verken tanker eller følelser. Ofte er det etter at møtene skjer og man utvikler relasjoner at disse reglene blir vanskelige å følge. Dessuten kan seksuelt begjær være vanskelig å isolere til kun det, og det er lettere sagt enn gjort å ikke få følelser.

Dette har du beklageligvis fått erfare selv, og nå er du bekymret for at kona di ikke har noe fysisk interesse i deg.

Jeg vil berømme deg for at du har fått sagt i fra om at du ikke ønsker denne løsningen lenger, og jeg håper du blir stående fast på det.

Det første som slår meg er manglene på kommunikasjon dere imellom. Mye av det du skriver er dine antakelser, fordi du ikke vet. Jeg ville nok startet med å forsøke og åpne opp for at dere kan snakke om hvordan dere har det sammen. Er det kun i det seksuelle dere har utfordringer, eller er dette et symptom på andre underliggende problemer?

Videre syns jeg det er påfallende hvordan du ønsker å fasilitere for din kones behov. Misforstå meg rett; at du ønsker din partner lykke er flott, men du kan ikke glemme hva du selv vil. Hva gjør deg glad?

Min varmeste anbefaling er å begynne og snakke sammen, om det som virkelig rører seg mellom dere to. Kanskje trenger dere hjelp til dette i form av en nøytral tredjepart, eller kanskje får dere det til uten. Gode spørsmål å stille hverandre kan være:

Hvordan har du det i forholdet vårt?

Er det noe jeg kan gjøre for at du skal ha det bedre?

Hvorfor tror du at sexlivet har dabbet av, og er det noe vi kunne forsøkt begge to for at det skal bli bedre?

Jeg ønsker dere begge lykke til.

