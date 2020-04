– Hvis noen tenker at de vil ta sjanser med dette viruset, bare se på meg nå. Jeg kan ikke puste på egenhånd. Hvis noen av dere fremdeles røyker, slutt. Tro meg, dere trenger lungene deres. Vær så snill, ikke ta noen sjanser. For hvis dere blir virkelig syke, kan dere ende opp her.

Synet av tobarnsmoren Tara Jane Langton som tungpustet, svettende og hostende skildret hvordan det var å være smittet med coronaviruset, ble en effektiv og skremmende øyeåpner for mange som inntil da trodde det var noe som kun rammet gamle og syke.

Nå er det gått et par uker siden videoen gikk sin virale gang og Langston er utskrevet fra sykehuset og på bedringens vei. I et videointervju med Sky News forteller hun blant annet om redselen hun følte da hun fikk beskjed om at hun skulle legges i respirator.

Fryktet å aldri våkne opp



Langston hadde vært på reise i to uker med ektemannen før hun kjente de første symptomene meldte seg. På det som skulle vise seg å være den tiende dagen i sykdomsforløpet, fikk hun pusteproblemer og ble innlagt på intensivavdelingen på Hillington sykehus i London.

– Til venstre for meg lå det en pasient i narkose og jeg fikk beskjed at jeg også skulle få narkose fordi jeg trengte oksygentilførsel. Kroppen min var helt utslitt etter å ha kjempet mot viruset i en uke allerede uten at jeg var klar over at jeg hadde corona, forteller Langston.

– Jeg var veldig redd, jeg fryktet at de skulle legge meg i narkose og så ville jeg aldri våkne igjen, aldri få se døtrene mine vokse opp. Jeg hulket og gråt.

Skremmende og smertefullt



Langston kan ikke fullrose legene og pleierne på intensivavdelingen nok. Hun forteller at de gjorde alt de kunne for å roe henne ned.

– Når du gråter og får panikk, så sliter du med å puste og da blir det bare enda verre. Det er veldig skremmende, smertefullt og jeg har beskrevet det som å ha glass i lungene. Det gjør vondt, og det faktum at du ikke kan puste er svært skremmende.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Da Tara filmet seg selv i sykesengen, advarte hun unge mennesker mot å ta lett på viruset

Over helgen ble hun bedre. Da hun fikk vite at arbeidskollegene skulle treffes for å trene sammen, bestemte hun seg for å filme seg selv i sykesengen for å advare dem om å ta viruset på alvor.

Siden er videoen gått viralt og delt av medier over hele verden, noe som først sjokkerte henne da hun ble gjort klar over det. Nå er hun glad for at budskapet er blitt videreformidlet, blant annet oppfordringen om å stumpe sigaretten.

– Jeg fikk en hilsen fra en kvinne i går som fortalte hun hadde ikke røyket på åtte dager siden hun så den videoen. Det varmer hjertet mitt.

Over 50.000 smittetilfeller



Da hun begynte å føle seg bedre, ble hun flyttet fra intensivavdelingen over til et eget, isolert rom. For hver dag ble oksygentilførselen til kroppen redusert ned fra seks liter til hun var kommet ned til én liter. Langston forteller at hun var svært nervøs da hun skulle ta ut oksygenslangene fra nesen første gang og nærmest måtte heies frem av pleierne.

Mandag ettermiddag opplyser britiske myndigheter at 51.608 personer har fått påvist coronasmitte i Storbritannia siden utbruddet startet. Av disse er 135 blitt friskmeldt. I løpet av det siste døgnet er 439 mennesker døde etter å ha blitt smittet av viruset. Det er færre enn foregående døgn da 621 døde. Det totale tallet på døde er nå 5.373.

Tara Jane Langtons oppfordring er klokkeklar: hold deg hjemme, reflekter over livet, vær sammen med familien og gjør det myndighetene råder deg til å gjøre.

– Det er viktig å senere kunne se tilbake på denne tiden og vite at du gjorde din del.