Fredag for en uke siden ble den britiske tobarnsmoren Tara Jane Langston (39) lagt inn på sykeshus i London med sykdommen Covid-19, som forårsakes av det nye coronaviruset. På det tidspunktet hadde hun følt seg dårlig i fem dager.

Da hun først oppsøkte legen noen dager tidligere, ble hun diagnostisert med betennelse i brystet, og fikk antibiotika. Det gjorde henne ikke frisk. Sist fredag fikk hun pusteproblemer, og ble fraktet til sykehuset i ambulanse. På sykehuset ble hun lagt inn på intensivavdelingen, hvor hun fikk pustehjelp og kroppen fikk seks liter oksygen.

Langston ble bedre over helgen, og mandag denne uken filmet hun seg selv fra sykehussengen for å advare andre mot viruset. Videoen har gått viralt, og er omtalt av en rekke medier verden over.

I videoen sier Langston blant annet:

– Hvis noen tenker at de vil ta sjanser med dette viruset, bare se på meg nå. Jeg kan ikke puste på egenhånd. Hvis noen av dere fremdeles røyker, slutt. Tro meg, dere trenger lungene deres. Vær så snill, ikke ta noen sjanser. For hvis dere blir virkelig syke, kan dere ende opp her.

Hun hoster og svetter i videoen, men sier likevel at hun føler seg ti ganger bedre enn hun gjorde på det verste.

Se video øverst i saken.

USA: Fire i samme familie døde av coronavirus

Ønsker å advare unge mennesker

I et intervju med den britiske avisen Daily Mail, beskriver Langston seg som en sunn og frisk person, som er glad i å være aktiv og trene. Hun sier til avisen at hun ønsker å vise at det ikke bare er eldre og folk med underliggende sykdommer som kan bli alvorlig syke av det nye coronaviruset.

– Grunnen til at jeg ønsket å lage videoen var å advare om at unge mennesker også kan bli syke. Det er helt surrealistisk å være på intensivavdelingen, hvor sykepleierne er dekket med beskyttelsesutstyr fra hode til tær, mens de bokstavelig talt jobber non-stop. Det er utrolig, sier 39-åringen til avisen.

Hun er bekymret for hvordan arbeidshverdagen til sykepleiere og leger kommer til å bli i tiden fremover, når viruset sprer seg i befolkningen.

Aktuelt: – Har trolig ikke nok intensivsykepleiere til å møte coronakrisen

Tobarnsmoren oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd, unngå menneskemengder og isolere seg selv så mye som mulig, for å hindre spredningen av viruset.

– Min historie bør være en advarsel til andre. Du er nødt til å ta dette på alvor.

Langston er på bedringens vei, men understreker at hun aldri før i sitt liv har vært så syk.

– Det er som å ha glass i lungene. Det er vanskelig å forklare, men hvert eneste åndedrag er en kamp. Det er helt forferdelig. Jeg vil ikke gå gjennom noe som dette her noen gang igjen.

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Hva er et virus – og hvordan skiller coronaviruset seg ut?

USA: 38 prosent av de innlagte under 54 år

Snittalderen på de fem første som døde av coronaviruset i Norge, var 89 år. Snittalderen for de døde i Italia var per 17. mars 80,5 år. Selv om flest eldre dør av virussykdommen, er det mange yngre pasienter som får så alvorlig sykdom at de må legges inn på sykehus.

VG meldte torsdag at det er 11 personer under 50 år som får intensivbehandling for Covid-19 på norske sykehus. To av disse pasientene er under 24 år. Samme dag ble det også kjent at en «ung voksen» person har fått respiratorbehandling for viruset, ifølge NRK.

Gjennomsnittsalderen på de innlagte ved Stavanger Universitetssjukehus er 51 år, ifølge VG.

En amerikansk studie fra Centers for Disease Control (CDC) viser samme tendens.

Av de 508 pasientene som var innlagt på sykehus med Covid-19 i USA 16. mars, var 38 prosent mellom 20 og 54 år. Hele 29 prosent var under 44 år. Studien viser samtidig at eldre pasienter står i størst fare for å bli alvorlig syke eller dø.

Professor og overlege ved Haukaland Universitetssjukehus i Bergen, Hans Flaaten, sier til VG at dette ikke bør komme som en overraskelse på folk.

– Denne sykdommen rammer ikke spesifikt yngre, men det betyr ikke at den IKKE også rammer yngre. Men, havner du på intensivavdelingen, er du kritisk syk. Om alle de unge som blir smittet av dette overlever, vil det være overraskende. Men de fleste vil overleve, sier Flaaten til VG.