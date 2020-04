Pep Guardiolas mor døde av coronaviruset

Det skriver Manchester City på Twitter.

– Manchester City-familien er knust over å meddele dødsfallet til Peps mor Dolors Sala Carrio i Manresa, Barcelona, etter å ha fått coronavirus. Hun ble 82 år gammel, skriver klubben.

Det skjer bare en drøy måned etter at Pep selv donerte for to uker siden £920,000, rundt tolv millioner norske kroner til kampen mot coronaviruset i Spania.

– Alle involvert i klubben sender sine dypeste medfølelser i disse tunge tider til Pep, hans familie og deres venner, skriver klubben videre.