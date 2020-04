Flere europeiske land kjemper en innbitt kamp mot akutt mangel på beskyttelsesutstyr som ansiktsmasker, utstyr som er livsviktig for helsepersonell som skal kunne jobbe med coronasmittede uten selv å pådra seg det svært smittevennlige og potensielt dødelige viruset.

Men i Finland er situasjonen en ganske annen. Der har man nå åpnet hemmelige beredskapslagre dypt inne i de finske skogene, som ifølge SVT gjør landet svært godt rustet mot covid-19-pandemien. Etter andre verdenskrig fantes det liknende lagre i både Norge, Danmark og Sverige. Men Finland er det eneste nordiske landene som har opprettholdt dem.

– Vi har en veldig lang tradisjon for å ha beredskapslagre. Vi vedlikeholder og oppdaterer dem fortløpende, sier direktør for Institutt for sikkerhet og helse, Mika Salminen, til SVT.

Apotekansatte i Vantaa i Finland ikledd smittevernutstyr. Bildet er tatt 1. april. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/Reuters

Sjefen for det finske nødforsyningsetaten, Toni Lounema, sier til New York Times at det er uvisst hvor store lagrene er, ettersom dette er «klassifiserte opplysninger». Han mener landets grense til Russland og deres avhengighet av varer fra Baltikum, har bidratt til deres behov for beredskapslagre.

– Vår geografiske plassering og historie har lært oss som nasjon å forberede oss på det verste. Det ligger i det finske folks DNA. Om en krise inntreffer, kan det bli en forstyrrelse i leveringskjeden.

Den finske regjeringen hevder de ikke kommer til å gå tomme for smittevernsutstyr, selv om Universitetssykehuset i Helsinki (HUS) har slått alarm om at det mangler smittevern, melder YLE. Men det betyr ikke at Finland vil komme til å bidra med hjelp til sine nordiske naboer, det setter lovgivningen en stopper for.

– Beredskapslagrene kan kun benyttes av finske borgere og samfunnsfunksjoner, sier Mika Salminen til SVT.