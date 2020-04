Nekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok før helgen til orde for at matbutikker og apoteker skulle kunne ha åpent i påsken.

Fredag sendte Oslo kommune en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Nesten 700.000 innbyggere skal være hjemme i påsken, i en by som har blant de høyeste smittetallene i Norge. Oslo kommunes smittevernoverlege har derfor anbefalt at vi søker om en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredt dagligvarehandlingen mest mulig, uttaler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding fra Oslo kommune.

Men Fylkesmannen har ikke anledning til å gi en generell adgang til søndagsåpne butikker. Det er det bare regjeringen som kan. Og regjeringen i denne sammenheng er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som fredag avviste å komme Oslos byrådsleder i møte.

– Sterk tilhenger av helligdagsstengte butikker



ABC Nyheter stilte følgende spørsmål til Ropstad om saken, da han møtte i den daglige pressekonferansen i forbindelse med corionakrisen mandag ettermiddag.

– Byrådsleder Raymond Johansen har bedt om dispensasjon for søndagsåpne butikker i Oslo i påsken for å unngå smittefarlige forhold i trange Brustad-buer. Ropstad har sagt blankt nei. Forstår statsråden at det kan se ut som at han mener et over 3000 år gammelt bud er viktigere enn å hindre spredningen av coronaviruset?

– Vi har vurdert dette spørsmålet, og jeg har en pragmatisk tilnærming til det. Jeg er sterk tilhenger av søndagfri og at butikker er stengt på helligdager. Men når vi har gjort vurderinger, har det vært i tett dialog med dagligvarebransjen og med de ansattes organisasjoner. Og tilbakemeldingene der har vært sterkt entydige om at dette har de kontroll på, svarer Ropstad.

Statsråden viser til at bransjen har innført egne tiltak: at de vasker ekstra mye, at kunder står en meter unna hverandre og de har satt opp skjermer ved kassaapparatene.

– De er veldig trygge på at dette kommer til å gå bra, sier Ropstad.

– Har jobba ekstremt mye



Barne- og familieministeren presiserer at han ikke har mottatt noen søknad om søndagsåpne butikker; at det ikke ligger noen søknad på hans bord.

– Når vi vurderte dette spørsmålet, valgte vi å ikke sende en lovsak til Stortinget om å ha en generell åpning. Men så ligger det en dispensasjonsmulighet i dagens lovverk slik at dersom fylkesmennene mottar en søknad, kan de gjøre vurderinger i de enkelte sakene, forklarer han.

Reglene er slik at fylkesmennene har anledning til å gi dispensasjon til en enkelt aktør, men ikke en generell adgang til søndagsåpne butikker for en kommune eller et fylke, som var det Oslos byrådsleder Raymond Johasen ettespurte før helgen.

Kjell Ingolf Ropstad benyttet også anledningen mandag til å takke de butikkansatte.

– De butikkansatt har gjort en enorm innsats over lengre tid, og de er jo i en smitterisiko der de står på jobb. De har jobba ekstremt mye over lang tid, karantener rammer dem, sykefravær rammer dem. Derfor syns jeg også at når det ser ut til å fungere så godt, at det ikke er noen hamstring, ingen forsyningskrise, så trenger vi ikke en en generell adgang. Men, som sagt, fylkesmennene har jo anledning til å vurdere de enkelte søknadene som måtte komme.