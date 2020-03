Eldre personer (>65 år)

Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus-sykdommen

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.

Basert på kunnskapen vi har nå, antar vi at risikoen ikke er lik for alle i gruppene nevnt over. Dette gjelder særlig for diabetes, hvor en velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, trolig ikke gir økt risiko for alvorlig forløp av sykdom. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer som er godt behandlet.

Vi har per i dag lite kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes behandling med medisiner) har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Barn ser ut til å få mild sykdom, og det er så langt heller ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19.

