For hvert kjente tilfelle av sykdommen Covid-19, kan det være mellom fem og ti udokumenterte tilfeller, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Science Magazine mandag.

Tilfellene som ikke blir oppdaget gir ofte mild sykdom med få symptomer, og forskerne regner med at man kun er halvparten så smittsom for andre når man har milde symptomer. Likevel fører nettopp disse tilfellene til 79 prosent av nye smittetilfeller, ifølge studien, sannsynligvis fordi syke med milde symptomer ikke tror de er syke.

«Disse funnene kan forklare den hyppige geografiske spredningen av SARS-CoV-2 (det nye coronaviruset) og indikerer at å stanse dette viruset vil bli særlig utfordrende».

Kan være ti ganger så mange tilfeller i USA og EU

Forskerne bak studien har brukt sykdomsdata fra Kina til å utvikle modeller som viser hvordan det nye coronaviruset spredte seg i Kina før og etter at myndighetene innførte reiseforbud og mer offensiv testing.

Fra desember og til slutten av januar, ble kun 14 prosent av positive tilfeller av det nye coronaviruset oppdaget i Kina, ifølge modellene som er brukt i studien. 86 prosent av smittetilfellene ble ikke oppdaget.

Forskerne mener det samme nå sannsynligvis er tilfellet i USA og en rekke land i Europa, hvor kun en liten andel av befolkningen testes for coronaviruset.

– Hvis vi har 3500 bekreftede tilfeller i USA, kan det i virkeligheten være snakk om 35.000, sier epidemiologi Jeffrey Shaman ved Colombia universitet, en av hovedforfatterne bak studien, til New York Times.

Viser at testing er nøkkelen

23. januar stengte kinesiske myndigheter byen Wuhan, episenteret for virusepidemien, og innbyggerne ble isolert i hjemmene sine. Hele landet ble ilagt strenge reiserestriksjoner.

Samtidig begynte Kina å teste mye bredere for viruset i befolkningen. Da endret bildet seg drastisk, ifølge studien.

Etter endringene klarte helsemyndighetene i landet å identifisere 60 prosent av alle positive tilfeller, opp fra 14 prosent i perioden før 23. januar.

«Våre funn indikerer at en stor andel av Covid-19-tilfeller var udokumentert før Kina implementerte reiserestriksjoner og andre, sterkere kontrolltiltak i Kina den 23. januar, og at en stor andel av de totale tilfellene kom fra disse udokumenterte tilfellene. Den høye andelen udokumenterte tilfeller, hvor mange sannsynligvis ikke har hatt alvorlige symptomer, ser ut til å ha lagt til rette for den hyppige spredningen av viruset gjennom Kina», oppsummerer forskerne i artikkelen.

Forskerne skriver at deres funn indikerer at det er nødvendig med en radikal økning i å identifisere og isolere hittil udokumenterte tilfeller av Covid-19 for å få kontroll på det nye coronaviruset.

Det er et stort behov for å teste langt flere enn det som i dag blir testet, og forskerne ber land om å endre sin praksis med kontroll, overvåking og testing for viruset.

De skriver også at en økt bevissthet i befolkningen og blant helsepersonell kan bidra til å bremse spredningen, sammen med tiltak som reiserestriksjoner, stengte skoler og å isolere alle mistenkte tilfeller av sykdommen.

