Årets romjulssalg er i gang: Knallfine priser på vinterjakker, vintersko og vinterklær

Det er kanskje kaldt utendørs, men tilbudene på vinterjakker, vintersko og vinterklær under romjulssalget blir til gjengjeld bare varmere og varmere.

En av årets beste salgsperioder er romjulssalget, der du kan gjøre smarte kjøp og fråtse i gode rabatter og fristende tilbud. Tall fra prissammenlikningstjenesten Prisjakt.no har ikke bare vist at prisene tradisjonelt er lavere, men i tillegg går flere produkter ned i pris under romjulssalget.

Det er med andre ord nå du skal holde utkikk etter vinterklær og vintersko til liten, til stor eller kanskje først og fremst til deg selv. Vi har plukket ut noen av de mange tilbudene du kan velge mellom, og husk – først til mølla får først netthandlet.

Denne klassiske frakken fra William Baxter er satt ned med solide 60%. Den er produsert i en ullblanding og har normal passform. Frakken har skinnimitasjon på lommene og lukkes med tre knapper. Verdt å nevne at frakken ikke kan vaskes, og den er tilgjengelig i fargene svart, mørk grå og rutete mønstret i ulike gråfarger.

Med en solid parkas holdes vinterkulda effektivt unna. Jakken er utstyrt med glidelås midt foran med en vindstolpe som lukkes med knapper, fire ytterlommer og en innerlomme. Hetten har på sin side avtagbar fuskepels, samt et justerbart bånd midt bak. Innsiden av jakken er sydd med vrangborder, parkasens passform er normal og den er rett i silhuetten.

Nok en klassisk designet frakk, i dette tilfellet signert Studio Total. Frakken er produsert i ullblanding, med to lommer foran med lommeklaff og to innerlommer. Den har fire knapper i hver ermekant, og passformen er normal. Frakken kan ikke vaskes, og kommer i et rikt utvalg av farger og mønstre.

Denne skinnjakken fra ROCKANDBLUE gjør deg rocka og stilfull på en og samme gang. Jakken er utformet i saueskinn mens innsiden er fôret i et quiltet stoff. Jakken har to sidelommer som lukkes med glidelås og tre innerlommer. Jakken har ellers glidelås i ermekantene, og to hemper bak i nederkant for justerbar passform.

Moon Boots er kanskje det varmeste og mest behaglige du kan ha på beina. Perfekte å ha på seg når du måker snø, går vinterveien opp til hytta eller bare vil holde deg varm på beina når gradestokken kryper nedover. Moon Boots fås i en rekke farger og varianter, og kommer i tre størrelser av gangen. Bruker du for eksempel størrelse 37, velger du størrelse 35-38. Akkurat nå får du de på knalltilbud hos nettbutikken Wakakuu. Men husk, disse blir fort utsolgt så her gjelder det å være rask!

Man kan aldri få nok av varme vintergensere i skapet. Denne kule, retroinspirerte genseren, Sweater Schild by Perfect Moment, er i 100% merinoull og varmer godt. Med høy polohals trenger du heller ikke bekymre deg for å få kald vind mot halsen. Genseren er normal i størrelsen og akkurat nå får du den til 30% avslag!

Kule luer er på definitivt på moten, og denne lua fra Hat ski by Perfect Moment er intet unntak. Lua er i 100% merinoull og varmer godt nedover ørene. Passer til både damer og menn, ung som gammel!

En fuskepels burde alle ha! Ikke bare er den anvendelig og tidløs, den er også en jakke du kan ha glede av i årevis. Denne lekre fuskepelsen i svart fra by Stand Studio er romslig i størrelsen og med praktiske trykknapper, slik at du får plass til en god og varm vintergenser under.

Tyll deg inn i et stort, mykt og deilig skjerf fra Polo Ralph Lauren i 80% ull og 20% nylon. Dette skjerfet varmer og luner godt, er tofarget og med tydelig logo nederst.

Kul strikkegenser i dyreprint som ikke klør og som passer til «alt»! Bruk den til jeans, skinnskjørt eller et par svarte penbukser. Genseren kan med fordel være litt «oversized», så det gjør ingenting om du kjøper den i en størrelse større enn du vanligvis bruker.

