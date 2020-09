Disse rettighetene har du når du angrer på et nettkjøp

Artikkelen inneholder annonselenker.

Når du handler på nett, har du angrerett. Angrerett betyr at du kan du velge å returnere varen uavhengig av begrunnelse, det holder at du rett og slett ikke liker varen du har mottatt.

Ettersom du som kunde ikke har hatt anledning til å se varen med dine egne øyne før du belastet kredittkortet, er det andre regler for angrerett som gjelder for netthandel sammenlignet med salg gjort direkte i butikk. Men kjøper du fra en privatperson, gjelder ikke angreretten.

Ta vare på kvitteringen

Angreretten gjelder i samtlige EØS-land og trer i kraft når handelen med næringsdrivende har blitt gjort over internett eller via telefon, eller kjøpet har funnet sted hjemme, på gaten eller stand – og du handlet for over 300 kroner.

Når kjøpet er gjennomført og nedtellingen kan begynne til hentelappen dukker opp i postkassa, bør du spare godt på ordrebekreftelsen som ofte blir sendt deg direkte på e-post kort etterpå. Da kan du enkelt sjekke mottatt produkt opp mot det du avtalte og betalte for.

De fleste seriøse nettbutikker lar deg bytte det du har kjøpt, vel og merke dersom det er ubrukt og uskadet. Dette er riktignok ingen lovbestemt rett, men ifølge Forbrukerrådet er den likevel så vanlig at du kan regne med å få bytte.

Dette har du ikke angrerett på: kjøp eller bygging av bolig

persontransport som buss, tog og fly

pakkereiser (men her har du gode muligheter til å avbestille)

noe som er spesiallaget utfra dine valg eller ferske varer som mat og blomster

ting det er umulig å returnere, som fyringsolje eller jord spredt ut over en hage

hotellovernattinger, forestillinger og konserter

hastereparasjoner hjemme hos deg

forseglede medie- og intimprodukter hvis du har åpnet det Men: I disse tilfellene må selgeren ha informert deg på forhånd om at du ikke får angrerett. Kilde: Forbrukerrådet

Husk returfristen

Når du har gjort kjøpet og har tatt vare på ordrebekreftelsen, er det viktig at du overholder den fristen som er oppgitt for å kunne bytte/returnere varen. I europeiske nettbutikker har du som regel 7 dagers returrett, mens nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark opererer med 14 dagers returrett.

Sammen med kvitteringen for kjøpet skal du også ha mottatt et angreskjema som skal fylles ut når du sender en mail der du forklarer at du ønsker å returnere varen. Nedtellingen for antallet dager med returrett, starter fra det øyeblikket du har mottatt varen eller dagen etter at du kjøpte en tjeneste.

Dersom du ikke har mottatt et ferdig utfylt angrerettskjema, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

Retten til å undersøke varen

Gjør deg samtidig kjent med de byttevilkår som den enkelte nettbutikk opererer med. Noen kan gi deg pengene tilbake for ubrukt vare inntil et halvt år etter kjøpet er gjort, andre gir deg mulighet til å kunne teste varen før du eventuelt skulle komme til å bestemme deg.

En generell regel er at du uansett kan åpne emballasjen og undersøke varen når du har mottatt den. Men dersom undersøkelsene dine er for omfattende eller varen blir skadet i prosessen så kan du risikere at du kun får tilbakebetalt deler av beløpet du har gitt.

Innovasjon Norge skriver på sine nettsider at en mangel på en vare som vises innen seks måneder er gått siden leveringen, er å anse for å ha eksistert på leveringstidspunktet med mindre annet kan bevises av selger.

Du må selv betale returen

I EU/EØS har forbrukeren ifølge Innovasjon Norge en lovfestet rett til å reklamere på mangel på et produkt i inntil to år etter at produktet er levert. I noen land har kunden lovfestet rett til ytterligere tid til å reklamere på feil, som for eksempel tre år i Sverige og fem år i Norge.

Merk deg at du må selv regne med å betale for returen av varen. Dette er noe selgeren må gi tydelig informasjon om i kjøpsvilkårene. Du har i utgangspunktet krav på å få tilbakebetalt hele summen du betalte for varen, og selger kan ikke kreve noen form for returgebyr.

Selger skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da du varslet at du ønsket å returnere produktet. Forbrukerrådet opplyser på sine nettsider at dersom du har handlet på avbetaling, bør du gi beskjed til finansinstitusjonen om at du har angret deg.