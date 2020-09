Artikkelen inneholder annonselenker.

Med økt netthandel opplever stadig flere nordmenn å bli utsatt for svindelforsøk og få problemer med bestillinger. Det er spesielt ved bestilling av varer og tjenester fra utlandet at risikoen for å bli utsatt for svindlere kan være stor, uavhengig av om du handler på nett eller gjennom andre kanaler.

Forbrukertilsynet ble med jevne mellomrom kontakt av forbrukere som for eksempel har endt opp med billige kopier av de ekte varene de trodde de hadde bestilt. Flere tips omhandler svindlere som kopierer virkelige nettbutikker i både layout og nettadresse for å lure forbrukerne.

– Svindelsidene har ofte et helt likt nettsidenavn, men enden på url-ene skiller seg fra de ekte butikkene, har forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth opplyst i en pressemelding fra Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet opererer med en 5-punkts sjekkliste som det kan lønne seg å gjøre deg kjent med før du handler på nett:

1. Hvor seriøs er nettbutikken?

Sjekk ut kontaktinformasjonen som er oppgitt. Angrerettloven pålegger alle nettbutikker å oppgi sin geografiske adresse, epost og organisasjonsnummer. Du kan sjekke hvem som har registrert domenet og hvor det kommer fra på Whois.com.

Dersom du blir lokket med et tilbud som er for godt til å være sant, så er det som oftest nettopp det. Aldri gi personopplysninger eller kortinformasjon til sider du ikke stoler på.

– Det første jeg gjør personlig, er å sjekke kontaktinformasjonen , forteller leder for Prisjakt.no, Are Vittersø, til ABC Brand Studio.

– Du skal vite at det er et telefonnummer å ringe og du skal vite det er en adresse som er registrert. Man kan til og med dobbeltsjekke at de faktisk har et organisasjonsnummer, noe de skal opplyse om på siden sin. Med en gang du har organisasjonsnummeret, så kan du søke opp om det er registrert i Momsregisteret. Har de disse tingene på plass, så skal det være en lovlig nettbutikk.

Daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø. Foto: Prisjakt.no

Det viktigste er ifølge Vittersø å uansett dobbelt- og trippelsjekke at det er en norsk butikk dersom det er en butikk du aldri har hørt om før.

– Det finnes naturligvis unntak og det er mange nettbutikker der ute, så det kan være vanskelig å holde tunga rett i munnen. Det viktigste er å finne ut om det er en norsk butikk, at det ikke er en internasjonal butikk som forsøker å fremstå som norsk. Du får kanskje varen din, men du kan få et plutselig påslag av moms på toll og det kan ta lang tid før du får varen.

2. Sjekk andres erfaringer

Dersom det er en nettside du ikke er kjent med, bør du sjekke brukererfaringer med butikken fra ulike kilder. For eksempel i diskusjonsforum og blogger.

Gjør et søk med Startsidens søkemotor på nettsidens navn og forum eller blogg i søkefeltet for å finne sider med brukererfaringer.

3. Tenk deg om før du betaler på forskudd

De fleste nettbutikker tilbyr forskuddsbetaling, kanskje også som eneste betalingsløsning. Ved kjøp fra ukjente nettbutikker som du er usikker på bør du unngå å betale på forskudd.

Ved forskuddsbetaling anbefaler Forbrukertilsynet i alle tilfeller at du benytter kredittkort, og ikke bankkort der pengene trekkes direkte fra kontoen din.

4. Sjekkliste over useriøse nettbutikker

Forbrukertilsynet har opprettet en løpende oppdatert oversikt over svindlere og useriøse aktører der du kan sjekke opp nettbutikker du er ukjent med eller som du føler deg usikker på.

Det skal understrekes at dette ikke er snakk om en komplett liste, så hvis du ikke finner nettbutikken i svindelgalleriet så betyr det ikke at den nødvendigvis har rent mel i posen. Hvis nettadressen består av merkenavnet og norske ord, er det et tegn på at nettbutikken kan være falsk.

5. Kontakt banken hvis du har gått i fella

Dersom du har brukt kredittkort, kan du få dekket tapet ditt av kredittyter, som normalt er banken eller kredittkortselskapet, om du skulle være så uheldig å støte borti uhederlige aktører.

Det er viktig at du tar kontakt med banken i tillegg til å klage til selger. Skulle du få avslag på klagen hos banken, kan du klage saken din inn for Finansklagenemnda. Du kan også kontakte Forbruker Europa dersom du ønsker råd om hvordan du bør gå frem overfor en utenlandsk nettbutikk.