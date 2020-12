Tjuvstart på julen 2021: Romjulssalg på julepynt og julelys

Nå kan du både tjuvstarte på julen 2021 og samtidig spare penger ved sikre deg både stjerner, nisser, lyslenker og glasskuler til hyggelige, nedsatte priser i romjulssalget.

Om under et år er det atter tid for å pynte hjemmet til jul med alt fra julekuler og julenisser til girlandere fylt med LED-lys. Og selv om julen er gjennomsyret av mer eller mindre fastlåste tradisjoner, skader det ikke å skifte ut eller utvide julepynten med noe nytt, dekorativt og kanskje til og med litt unikt.

Desember er tradisjonelt en dyr måned for de fleste av oss med tanke på julegaver og julemat som skal handles inn, men det finnes måter å spare penger på og samtidig være godt i forkant. I disse dager senker nemlig mange nettbutikker prisen på både julelys og julepynt, så benytt anledningen til å allerede nå handle inn det du måtte trenge.

Her er et utvalg som det kan være verdt for både den fremtidige julestemningen og nåværende lommeboka å sjekke ut:

Nei, disse englene er ikke inspirert av filmklassikeren med Audrey Hepburn eller designet av det verdensberømte smykkeselskapet. Derimot er navnet inspirert av Tiffany-glass – det vakre, malte glasset som vi finner i kirkevinduer.

Tiffany består av engler og hjerter i hvitt og rødt farget glass. Heng dem gjerne opp i vinduet og se lysspillet som blinker og skaper fin julestemning.

«Marias Jul» fra Hadeland Glassverk sikrer den klassiske julestemningen år etter år. Serien er inspirert av barndommens jul, glitrende juletrepynt, hjertevarme og vintersnø som daler ned utenfor vinduet.

Utrolig vakker julepynt i pakke på åtte stykker fra Georg Jensens julekolleksjon for 2020 der art nouveau-inspirerte uttrykk møter det tradisjonelle. Settet er designet av Sanne Lund Traberg, og det følger med to bånd i henholdsvis rødt og grønt slik at pynten kan henges som dekorasjon i et vindu eller på juletreet.

Har du også gode barndomsminner knyttet til Mummitrollet og hans venner og familie i Mummidalen?

Selveste Mummitrollet og vennene hans pryder flere julekuler fra Porsgrund Porselænsfabrik. Julekulene selges separat, kommer i flotte gaveesker og kommer til å bli en glede å ta frem år etter år når det er tid for omsider pynte juletreet.

Det er planlagt å lansere en ny Mummikule hvert år fremover før jul, og på de seks første finner vi Mummitrollet, Snorkfrøken, Lille My, Sniff, Snusmumrikken og Hattifnattene.

Denne lekre juletrefoten i messing fra danske Ferm Living er selve prikken over i-en til juletreet. Nå er den på salg, og selv om du ikke rekker å få den tilsendt hjem til jul, kan du allerede nå glede deg til å pynte juletreet neste år. Juletrefoten finnes også i grå.

Georg Jensen er kjent for å lage vakker julepynt. Season lysestake kan, som navnet tilsier, like gjerne brukes som adventsstake som ellers i året. Det var Maria Berntsen som designet lysestaken for Georg Jensen i 2012, og med tidløs design er den like aktuell år etter år.

De små julebilene fra House Doctor er blitt utrolig populære. Og det er kanskje ikke så rart, da de både er dekorative og morsomme på samme tid. Plasser gjerne flere sammen i en gruppe på bordet og pynt for eksempel med små juletrær og lys rundt. Julebilene kommer i flere ulike farger og størrelser, og akkurat nå kan de kjøpes til en veldig god pris hos nettbutikken Nordic Nest.

Agnes juleengel er ikke som alle andre juleengler! Liker du å overraske og pynte til jul med noe litt annet enn tradisjonelle julenisser, engler og juletrepynt, vil Agnes juleengel garantert få både deg og gjestene dine til å trekke på smilebåndet. Heng Agnes på juletreet, i vinduet eller sett den til pynt et sted der den blir lagt merke til.

Disse vakre julelysene fra Holmegaard vil pynte opp ethvert julebord. Lyktene selges som to-pakk og er nå på salg hos nettbutikken glassoginterior.no. Det tradisjonelle og gjenkjennelige designet fra Holmegaard er stadig like aktuelt, og disse lyktene er intet unntak. Kjøp de nå og ha de på lur som årets julegave til neste år?

