Corona-nedstengingen har for alvor åpnet nordmenns øyne for netthandel. I forbindelse med en undersøkelse Opinionen utførte for Prisjakt.no i juli, kom det frem at hver åttende nordmann har fått et mer positivt inntrykk av netthandel etter coronakrisen.

– Jeg tror coronasituasjonen har presset folk til å endre en del vaner som de kanskje hadde. En av dem er nettopp det at vi nå skal unngå den fysiske butikken som vi nok vanligvis ville tydd til , sier daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø, til ABC Brand Studio.

– I 2020 er vi kommet så langt at de barrierene man hadde tidligere er blitt avkreftet. Som frykten for at varen ikke skulle komme frem, at det ville ta lang tid og at det var en skummel og kronglete prosess å legge inn kortdetaljer. Nå ser man hvor langt netthandel faktisk er kommet på disse punktene. De som ikke har vært så vant til å handle på nett tidligere, har fått øynene opp for hvor tilgjengelig alt er.

Ingen helligdags- eller søndagsstengt

Uavhengig av coronaviruset er det flere gode grunner til hvorfor det kan være mer attraktivt å handle på nett kontra i fysiske butikker:

– Alle nettbutikker er søndagsåpne og du kan handle uansett hvilken tid på døgnet du har lyst. Fraktalternativene er dessuten blitt såpass bra nå at dersom du ønsker å få det rett hjem dagen etter, så får du det. Du kan til og med få levert varen til deg samme dag dersom du er tidlig ute, forteller Vittersø.

– Jeg tror netthandel kommer til å fortsette å vokse, jeg tror ikke vi har sett slutten og vi er godt forbi begynnelsen, sier daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø.

Mange nettbutikker tilbyr også gratis forsendelse når du bruker over et visst beløp, noe som gjør kjøpet enda rimeligere. Men selv om du fortsatt skulle være pålagt å betale frakt, er det mer sannsynlig at du gjør et kupp når du handler på nett.

Dersom du abonnerer på nyhetsbrev fra dine favorittnettbutikker, kan du oppleve å få mulighet til å slå til på spesialtilbud, du kan få rabatter på enkelte varer og til og med gratis frakt.

Følg med på prisen etter kjøp

Sammenliknet med tradisjonelle butikker har nettbutikker et generelt bredere utvalg av varer og er i de fleste tilfeller ikke begrenset av et lite lager. I motsetning til å risikere en frustrerende og unødvendig bomtur til kjøpesenteret, kan du via nettbutikken finne den rette fargen, størrelsen eller modellen.

– Det kanskje viktigste poenget er at du får alle butikkene direkte hjem i stua, du kan med en gang finne det du skal ha fremfor fysisk måtte gå på et kjøpesenter eller løpe innom tre ulike butikker før du finner det du vet du skal ha – hvis de faktisk har det inne, poengterer Vittersø.

Hvorfor stresse rundt på kjøpesenter for å handle julegaver når du kan gjøre det i ro og mak hjemmefra?

Et annet viktig poeng er at du stiller med de samme rettighetene som om du skulle handlet i en fysisk butikk. Du har returordninger, du kan bytte, få tilbake penger hvis det er feil og du kan til og med sammenlikne priser i etterkant.

– Mitt kanskje aller beste tips er å følge med på prisen selv etter et kjøp. Mange butikker tilbyr et etterslep på prismatchen, og om produktet plutselig detter i pris så kan man få pengene tilbake i x antall dager etter kjøpet. Der er det noen hundrelapper – kanskje til og med tusenlapper – å kunne spare hvis man følger med.

På Prisjakt.no kan du følge produktets pris over tid og få varsel på epost når varen faller i pris.

De mest populære varene

Det er klær, sko, parfyme og velvære i tillegg til sport- og friluftsutstyr som er de store vinnerkategoriene når det kommer til nordmenns netthandel. Men sett fra et prissammenlikningsståsted, går det mye i elektronikk.

– Mobiltelefoner, sammen med hodetelefoner og TV, har alltid vært en vinner fordi det er veldig enkelt å sammenligne. Når vi ser på en bukse eller sko så finnes de i mange forskjellige farger og størrelser, noe som ikke gjør det like enkelt å sammenlikne pris, forklarer Vittersø.

Det klassiske mønsteret er ifølge Vittersø at man går med tanker om hva man ønsker å kjøpe. Så begynner man å gjøre undersøkelser ved for eksempel oppsøke Google eller ulike testsider for å finne hva man faktisk vil ha.

– Vi ser at økningen i antallet som sammenligner pris har gått veldig opp. Folk ønsker å få et bilde av hele sannheten. Så neste steg når man har funnet det man ønsker, er å finne ut hvem som selger varen og til hvilken pris før det tas nok en vurdering omkring hva man ønsker å betale for produktet.

Ny butikk-generasjon

Det finnes et enormt antall nettbutikker der ute som har ulik pris, men hvor det også er varierende grad av service.

– Da er det opp til hver enkelt forbruker om man kun ønsker å se på pris, eller ønsker å se på helheten som blant annet går på service, retur- og fraktordninger. Det kan gjøre at man kanskje betaler noe mer for produktet, men så vet man litt mer om hva man får tilbake , sier Prisjakt.no-sjefen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I forbindelse med undersøkelsen nevnt innledningsvis, oppga 38 prosent av de spurte at de hadde handlet varer i nettbutikker som de ellers normalt ville kjøpt i tradisjonelle butikker. Flere oppga i undersøkelsen at de vil komme til å fortsette å handle på nett, også etter at samfunnet åpner helt opp igjen.

– Jeg tror netthandel kommer til å fortsette å vokse, jeg tror ikke vi har sett slutten og vi er godt forbi begynnelsen, sier Are Vittersø til ABC Brand Studio.

– Det betyr ikke at den fysiske butikken forsvinner, men det kommer til å bli en justering i hvordan man bruker fysisk butikk. Jeg har allerede sett eksempler der det dukker opp såkalte «show room» som er en slags butikk du vindusshopper i for så å bestille på nett. Det er en løsning vi kan komme til å se mer av fremover.

Vi er blitt mer prisbevisste

Det er fremdeles mange produktkategorier som er i startgropa og som kan utvikle seg videre på nett. Apoteker har nå digitale resepter som gjør at du ikke trenger å dra på et fysisk apotek for å hente ut medisiner, noe som er med på å forenkle hverdagen for mange. Dagligvarer på nett er en annen kategori som har fått en skikkelig oppsving de siste årene, til tross for at det for få år siden ble konkludert med at vi aldri ville komme til å handle matvarer annet enn i fysisk butikk.

– Jo lengre man kommer i utvikling av hele systemet rundt, som logistikk- og betalingsløsninger, jo enklere kommer alle andre segmenter også inn i netthandelen, forteller Vittersø.

Det at vi er blitt stadig mer prisbevisste, handler ifølge Vittersø ikke nødvendigvis bare om at vi ønsker å kjøpe for lavest mulig pris.

– Det det handler om, er at man ikke ønsker å bli lurt. Man ønsker å ha hele bildet før det skal tas et bevisst og kalkulert valg. Derfor gjør vi mer og bedre research før vi tar de store valgene og gjennomfører store og små kjøp.