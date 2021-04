Enten du er på jakt etter festantrekk til deg selv eller barna, finner du et stort utvalg festdrakter, dresser og kjoler her.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt og selv om 17. mai blir annerledes også i år, er det på høy tid å planlegge antrekket. Duger fortsatt kjolen fra i fjor, eller trenger du ny? Og hvordan står det til med skjorten til yngstemann?

Eller kanskje du har drømt om en festdrakt til både deg selv og poden? Vi har funnet frem penklær til både voksen og barn som er en nasjonaldag verdig.

Klikk på bildet for å se hele utvalget av Pascal festdrakter hos Miinto. Foto: Pascal

Har du lenge gått med en bunadsdrøm, men ikke tatt deg råd til å oppfylle den? Her finner du flere ferdigsydde festdrakter til en rimeligere penge enn en ekte bunad. Festdraktene er håndsydde og kommer komplette med skjorte, mens søljer må kjøpes separat. Noen av festdraktene har tilhørende cape og belte.

Bestselger Pascal festdrakt svart/gylden Her får du et komplett sett med bunadskjorte (hvit strykefri skjorte) stakk, tykt brikkevevet bunadsbelte, forkle med grindebånd (plukkebånd) og hårvippe. Kjøp her 18.900 kr Miinto

17. mai-antrekk Pascal festdrakter til dame:

Klikk på bildet for å se alle hårbøyler fra Pascal hos Miinto. Foto: Miinto

Om du allerede har en bunad eller festdrakt, finnes det ulikt tilbehør som kan gi bunaden din en litt mer personlig stil. De siste årene har det blitt mer og mer populært med for eksempel hårbøyler med mønster fra din bunad, silkeskjorter i stedet for vanlige bunadskjorter i lin og bomull, og ikke minst matchende slips til mannens eller sønnens dress.

17. mai-antrekk Hårbøyler til bunad og festdrakt:

17. mai-antrekk Pascal bunadskjorte i silke Hvit. Nydelig bunadskjorte i silke med nuppereller. Kjøp her 3000 kr Miinto

17. mai-antrekk Pascal bunadskjorte i silke Kremfarget. Nydelig bunadskjorte i silke med nuppereller. Kjøp her 3000 kr Miinto

17. mai-antrekk Slips med bunadsmønster:

Se alle bunadslips fra Pascal hos Miinto her.

Klikk på bildet for å se hele utvalget av dresser hos Care of Carl. Foto: Care of Carl

Dressen er velsittende, nyttig og stilig, og alle menn bør eie minst én dress, ifølge Care of Carl. Til 17. mai er dressen et «go to»-plagg for menn som ikke eier bunad. Og for å gjøre dressen enda litt mer klar for nasjonaldagen, kan du style den med et bunadslips som nevnt over. Dersom det er meldt fint vær på 17. mai, kan du gjerne ta frem en lysere sommerdress i for eksempel lin i stedet for den mørke ulldressen.

17. mai-antrekk Canali Capri Wool Suit Dark Blue Produsert i Italia i tynn og fin ullvev. Behagelig, helfôret dressjakke med gjennomarbeidet innside. Kjøp her 12.299 kr Care of Carl

17. mai-antrekk Dresser til herre:

Klikk på bildet for å se vårens kjoler hos Wakakuu. Foto: Wakakuu / NA-KD

Om du ikke eier bunad har du utrolig mange muligheter når det kommer til festantrekket. Nettbutikkene bugner av sommerkjoler, dresser, lekre bluser og andre festantrekk til dame. Så her er det bare å velge og vrake. Husk at det er lov å gi bunaden pause et år om du heller ønsker å kle deg i noe annet.

17. mai-antrekk Love Lolita Dress Iza En langermet, men kort omslagskjole passer perfekt til 17. mai. Kjøp her 1299 kr Wakakuu

17. mai-antrekk Kjoler:

17. mai-antrekk Dresser, jumpsuits og bluser:

Klikk på bildet for å se alle festdrakter til barn hos Miinto. Foto: Pascal

17. mai er barnas dag, men dessverre blir det hverken barnetog eller store samlinger på barneskoler mange steder i landet også i år. Det betyr ikke at barna ikke bør pynte seg, for man kan jo likevel feire sammen med familie og både grille, leke og kose seg.

17. mai-antrekk Festdrakter til barn: