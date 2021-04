Hekle- og strikkeoppskrift: Slik lager du 17. mai-sløyfen selv

Den fineste 17. mai-sløyfen kan du hekle eller strikke selv. Her får du steg for steg.

Tid for å finne frem finstatsen, og på nasjonaldagen er det ekstra stas å pynte seg med en vakker sløyfe. Og enten du skal ha på deg dress, kjole eller bunad så er det ekstra flott med en sløyfe i rødt, hvitt og blått.

Disse to sløyfene er henholdsvis heklet av merinoull og strikket i bomull- og bambusgarn. Dette går fort, så her har du 17. mai-sløyfer til hele familien på 1-2-3.

Se gjerne videoene i artikkelen for å se hvordan det gjøres.

Oppskrift på heklet 17. mai-sløyfe

Dette trenger du:
Rød - Merino Viking
Hvit - Merino Viking
Marineblå - Merino Viking
Heklenål i bjørk
Brosjenål - 10 stk.

Slik hekler du rosetten:

Rosetten i heklet 17. mai-sløyfe er bygget opp med popcorn-masker.

Her har vi brukt merinogarn fordi det både er fast i formen og samtidig mykt nok til å være enkelt å hekle med. Legg opp 4 luftmasker i blått garn på heklenål 3,5. Lag en ring med en kjedemaske i den første masken. Hekle 8 fastmasker i ringen. Hekle til slutt en kjedemaske i den første luftmasken.

Skift så til hvitt garn.

Hekle tre lufmasker med hvitt garn.

Lag en popcornmaske: Ta et kast på nålen. Stikk nålen gjennom første maske på omgangen og trekk den opp. Gjenta i samme maske til du har 7 løkker på nålen.

Trekk garnet gjennom alle de 7 løkkene. Hekle en luftmaske. Lag 7 popcornmasker til - én i hver maske ringen rundt.

Hekle kjedemasker over den første popcornmasken. Her skifter du til rødt garn.

Hekle tre luftmasker i rødt. Lag en ny popcornmaske slik som beskrevet over.

Lag to røde popcornmasker mellom hver hvite popcornmaske: Til sammen 16 stykker hele veien rundt. Avslutt med en kjedemaske.

Fest løse tråder.

Slik hekler du snorer:

Du skal lage 3 snorer - en i hver farge - som henger ned fra rosetten. Hver av snorene har ulik lengde.

Blå snor: Legg opp 25 luftmasker. Hekle så to fastmasker i hver luftmaske.

Hvit snor: Legg opp 30 luftmasker. Hekle så to fastmasker i hver luftmaske.

Rød snor: Legg opp 35 luftmasker. Hekle så to fastmasker i hver luftmaske.

Fest snorene til rosetten, og sy på en brosjenål bakpå rosetten.

Oppskrift på strikket 17. mai-sløyfe



Dette trenger du:
Rød - Viking Bjørk
Hvit - Viking Bjørk
Blå - Viking bjørk
Pinner Symfonie Knitpro
Brosjenål - 10 stk.

Lag en knute på lappen du har strikket.

Slik strikker du sløyfen:

Her anbefaler vi garnet Viking Bjørk - en blanding av bomull og bambus som er enkel å strikke med.

Legg opp 25 masker i blått garn på pinne 3 mm.

Strikk én rille i blått (rett frem og tilbake).

Skift til hvitt garn, og strikk én rille i hvitt (rett fram og tilbake).

Skift til rødt garn, og strikk én rille i rødt (rett fram og tilbake).

Fell av og fest løse tråder. Lag en knute på strikkelappen. Sy på en brosjenål til å feste sløyfen med.