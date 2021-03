Strikkeoppskrift: Bunad og festdrakter du kan strikke til barn

Det er lite som er vakrere enn bunadskledde barn på 17. mai eller julaften. Her får du oppskrifter på noen av det flotteste festdraktene du kan strikke.

Victoria er en festdrakt til jente, med klassiske elementer som rosemønsteret over brystet man finner i hardangerbunaden. Tilbehør til drakten er skaut, forkle og belte – som det selvsagt også er oppskrift på i strikkepakken. Festdrakten strikkes i ullgarnet Viking Frøya, som både er mykt og robust.

Her finner du strikkepakke med garn og oppskrift til Victoria festdrakt.

En staselig festdrakt til gutt, med nikkers og dobbeltspent vest. Legg merke til den flotte detaljen med rød kant langs vesten. Tilbehør til festdrakten er lue og strømper. Synes du det er vanskelig å strikke mønster? Da er dette oppskriften for deg.

Her finner du strikkepakke til William festdrakt.

Et nydelig mønster, som virkelig får skinne i kontrastene mellom mørk lilla og lys brun. Skjørtet på jentedrakten og siden i nikkersen strikkes i hvit med flettemønster. Vesten på både jente- og guttedrakten festes med vakre tinnhemper med dragemønster. Hempene følger med i strikkepakken til Martha festdrakt.

Til Magnus-oppskriften må hempene kjøpes utenom – hempene finner du her.

Her finner du strikkepakke med oppskrift, garn og hemper til festdrakt Martha.

Her finner du oppskriften til festdrakt Magnus.

Maud strikket festdrakt til jente finnes i to ulike utgaver: Størrelsene 1-4 år har egen oppskrift i babyull fra Viking (100% merinoull). Den andre utgaven strikkes i garnet Viking Frøya, og finnes i størrelsene 2-12 år.

Her finner du festdrakt Maud i størrelse 1-4 år med babyull.

Her finner du festdrakt Maud i størrelse 2-12 år i Viking Frøya.

Festdrakten Olav består av jakke, nikkers, lue, strømper og strømpebånd. Husk at knapper til jakken og pynteknapper til buksebenene må kjøpes utenom. Her finner du knapper som passer festdrakten. Antallet du trenger, kommer an på størrelsen som skal strikkes.

Her finner du garn og oppskrift til festdrakten Olav.

Flott og klassisk festdrakt til jente med vakkert rosemønster nederst på stakken. Tilbehør til festdrakten er en kyse med blondekant. Husk at du må kjøpe hemper til vesten utenom. Et stort utvalg hemper til bunad og festdrakt finner du her.

Her finner du strikkepakke til Alexandra festdrakt.

Det ligger mye arbeid og godt håndverk bak en strikket festdrakt, men på 17. mai er det fort gjort for små barn å søle både is og ketchup på det vakre plagget. Bruker du riktig vaskemiddel når du skal vaske hele plagget, eller fjerne flekker, sørger du for at plagget kan brukes i årevis – kanskje i generasjoner.

«På Stell» er en serie sitronsåper som er skånsom mot ulla og miljøet, samtidig som den fjerner flekker. «Sitronrens» kan brukes som hurtig flekkfjerning på plagg som ikke kan vaskes. «Wool Wash» kan både brukes til håndvask og i maskin. Den er svært drøy i bruk. Såpestykket kan brukes til å fjerne flekker effektivt, og forbehandle flekker før vask.

Flytende gallesåpe er også et skånsomt, naturlig og effektivt vaskemiddel som kan brukes til håndvask, ullvask, rengjøring av lær, flekkfjerning og en rekke andre områder.