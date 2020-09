Artikkelen inneholder annonselenker

Høsten er en årstid fylt med motsetninger, ikke minst på værfronten – den ene dagen kan det være kraftig vind og kjølig, den neste kan være badet i tørr og varm høstsol. Når du kjøper ytterjakker for bruk om høsten, er det anbefalt å velge jakker som holder seg over tid, samtidig som mote og design ligger på linje med både funksjonalitet og bekvemmelighet.

Vi har gjort et utvalg av fine damejakker i ulik tykkelse, stil og prisklasse – perfekte for den norske høsten og vinteren:

Mellow Dunparkas fra Twentyfour

Den bestselgende dunparkasen fra Twentyfour får du nå i høstens nye farger; asfalt, nattblå, nøttebrun og tåkeblå. Dunkåpen har fast hette og er laget i et mykt, supermatt materiale. God lengde og innstrammingsmulighet på hetten gjør dette til en jakke som vil holde deg god og varm gjennom både høst og vinter. Jakken har mansjetter og innerkrage i mykt materiale, og er fylt med 80% dun og 20% fjær.

Du får Mellow Dunparkas fra Twentyfour hos GetInspired.

Nå får du også den bestselgende jakken i en enda varmere variant: Mellow Puffy Dunparkas er tykkere enn den klassiske parkasen.

Dunjakke: Ease Hooded Liner JL Down fra J. Lindberg

Dunjakke som kan brukes enten alene eller under en frakk eller en skalljakke. Jakken er i stretchy tubestoff som gir varme og beskyttelse, samtidig som den føles lett på kroppen. Dunjakken er fylt med FP800 dun, har fast hette med og den horisontale vatteringen har spesialsøm for å holde dunet på plass.

Kjøp dunjakken Ease Hooded Liner JL Down hos Anton Sport.

Softshelljakke Parka Hoodie fra Áhkká



En vanntett, fin og funksjonell softshellparkas fra Áhkká med lett stretch som gir større bevegelsesfrihet, god passform og deilig komfort. En favoritt på forblåste og regntunge dager! Jakken er i vevd ytterstoff med 3000 mm vannsøyle og innsiden er i myk fleece. Alle sømmer er teipede. Jakken får du i en praktisk mørk gråmelert farge og en fin, mørk rosamelert farge.

Softshelljakken Parka Hoodie fra Áhkká finner du hos Ellos her.

Tomic Puffer Jacket fra Peak Performance

Bufferjakke designet i 100 prosent resirkulert materiale og foret med høyytelsesfôr som holder varmen for å gi en tørr og behagelig følelse. Jakken kommer med justerbar hette og elastiske mansjetter som holder vind og snø borte. Kommer i tre ulike fargevalg; rød, blå og svart.

Kjøp Tomic Puffer Jacket på Sportamore her.

Dunparkas Quilted Hood fra Áhkká

En lett og praktisk quiltet dunparkas fra Áhkká med feminine skjæringer. Vevd, quiltet ytterstoff i 100% gjenvunnet polyester. Fyllet er en blanding av 60% dun/fjær (blandingen er 80% dun, 20% fjær) og 40% syntet som gjør at du både får dunets varme, lette egenskaper og de hurtigtørkende egenskapene hos syntetmaterialet. Etter vask tørker jakken raskere enn en ren dunjakke, og den er også lettere å tørke uten at fyllet klumper seg.

Du får jakken i tre farger: brun, lilla og svart.

Her kjøper du jakken fra Áhkka hos Ellos.



Klassisk trenchcoat: Allegra fra Ellos

Du kan aldri gå feil med en klassisk trenchcoat på høsten og hos Ellos får du nå denne jakken i en klassisk modell med krage, slag og dobbel knapping. Knytebeltet i midjen kan du enkelt ta av om du ønsker å bære jakken uten. Allegra trenchcoat kommer i klassisk beige og en nydelig bærfarge.

Når det blir kaldere i været kan du kombinere jakken med en varmere vest eller tykk ullgenser under.

Her finner du trenchcoat Allegra fra Ellos.

Codetta Coat fra Arc’teryx

Dette er et en ideell jakke når høstregnet ligger tungt over byen, samtidig som du holder en urban stil. GORE-TEX-stoffet er både holdbart, vanntett, vindtett og puster godt. Ren estetikk sikres ved skjulte glidelåser mens passformen gir rom for innerlag og mellomlag. Økt bevegelsesfrihet sikres gjennom formsydde ermer, kilestykker under armene og dobbel splitt i ryggen.

Kjøp Codetta Coat hos Anton Sport.

Dunparkas Polar Quilted fra Áhkká

Quiltet dunparkas fra Áhkká som varmer deilig på kjølige dager. Den har et vind- og vanntett ytterstoff og fyll av 80 prosent dun og 20 prosent fjær. Áhkká bruker ikke dun som er håndplukket fra levende fugler.

Hetten har avtagbar kant i myk fuskepels. Parkasen har høy krage, toveisglidelås og en beskyttende vindstolpe med borrelås og trykknapper øverst og nederst. I tillegg to ytterlommer og en loddrett innerlomme med glidelås. Jakken er utstyrt med innvendig snøring med stoppere i midjen og nederkanten.

Her kjøper du Dunparkas Polar Quilted hos Ellos.



Parkas Nella fra Ellos Collection

Parkasjakke i figurformet modell med høy, vattert krage og avtagbar hette med avtagbar fuskepelskant. Ermer med justerbar hempe med knapp nederst og innvendig vrangbord. Vattert, quiltstukket fôr og en innerlomme samt rundskåret nederkant bak som er litt lenger. Jakkelengden bak er på cirka 85 centimeter i størrelse 36.

Kjøp Parkas Nella hos Ellos.

Osanna Coat fra Arc’teryx

Osanna er en god og varm ytterjakke med trykknapper som holder høststrekken ute. Jakken er designet for fri bevegelse i bymiljø og kombinerer pustende vind- og vanntett på høyt nivå med syntetisk isolasjon som resulterer i god varme med lav vekt. Regulerende hette gir ekstra beskyttelse og varme.

Her kjøper du Osanna Coat hos Anton Sport.

Jinny Parka fra 8848 Altitude

Varm, eksklusiv og funksjonell damejakke i vind- og vanntett materiale. Den har mykt innefór, den faste stormhetten er justerbar og fuskepelskragen er avtakbar. For personlig passform er den utstyrt med justerbar snor i midjen. Jakken har tre romslige lommer med glidelås og to innerlommer. Kommer i fire ulike farger.

Kjøp Jinny Parka hos Sportamore her

Fant du ingen jakker du likte i vårt utvalg? Sjekk ut hele sortimentet hos Ellos , Sportamore , GetInspired og Anton Sport'