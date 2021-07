12 tips som kan forbedre nattesøvnen din

Stadig flere nordmenn sliter med å sove om nettene. Vi har samlet 12 produkter som hjelper deg inn og ut av drømmeland.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vi alle kjenner på følelsen av å ligge å vri seg i frustrasjon over å ikke få sove om natten. Tankene surrer, alle posisjoner prøves og hodet vil ikke roe seg ned. Minuttene kryper nærmere og nærmere alarmtidspunktet mens du blir stadig mer frustrert over å ikke få sove.

Ifølge Helsedirektoratet sliter 1 av 3 voksne nordmenn ukentlig med søvnvansker. Direktoratet forklarer at søvnvansker har blitt et så stort og omfattende problem at det er klassifisert blant de vanligste helseplagene i befolkningen.

Vi bruker i gjennomsnitt 26 år av livet på å sove, og mange vil si at en god natt søvn forlenger livet. Det er med andre ord svært viktig med kvalitetssøvn. Om du sliter med innsovningen, partnerens snorkelyder eller om du ikke takler varmen, kan du finne løsningen på problemet ditt her:

Sliter du med å sove til tross for intens telling av sauer, pusteøvelser og flere intense timers pause fra kaffekoppen? Da kan en vektdyne være svaret på ditt problem. Flere studier viser at vektdyne har en beroligende og søvngivende effekt. Du sovner raskere, lenger og holder deg lenger i dyp søvn gjennom natten.

Dynen kan til og med hjelpe personer med søvnproblemer å komme til ro, slappe av og forbedre nattesøvnen.

Se utvalget av vektdyner hos Ellos her.

Forbedre nattesøvnen 13 kg vektdyne Førsteklasses vektdyne som består av syv lag som alle fyller en funksjon for å oppnå høyeste kvalitet og komfort. Kjøp her 2857 kr Ellos

Forbedre nattesøvnen Vektdyne

Norske sommermåneder kan være nådeløse om nettene. De høye temperaturer gir mange av oss søvnløse netter, og det som frister mest er å ligge uten dyne, naken i stjerneposisjon.

Zenkurus svar på problemet er en temperaturregulerende dyne. Med sin kjølige, luftabsorberende bambusfibre og flere tusen små glassperler, har den tyngde som virker behagelig og beroligende på kroppen. Varsomt omfavner glassperlene deg og sørger for at du holder deg sval, tørr, kald og avslappet.

Klikk her for å se hele utvalget av kjøledyner.

Forbedre nattesøvnen Temperaturregulerende dyne Temperaturregulerende dyne som holder deg sval og avslappet hele natten. Perfekt for deg som lett blir altfor varm mens du sover. Kjøp her 599 kr CoolStuff.no

Vi har alle tilbrakt en natt i en litt for hard seng, der plankene i bunn kjennes gjennom madrassen. Derfor er en god madrass viktig for å optimalisere nattesøvnen.

Med en skummadrass fra Bedre Nætter kan du få et nytt liv med en uavbrutt natt søvn. Madrass-produsenten er kjent for å ta søvn på alvor og gode fordeler til deg som kunde. Bedre Nætter har nemlig 100 dagers åpent kjøp slik at du kan være helt sikker på at sengen står til dine forventninger.

Klikk her for å se flere størrelser og varianter av skummadrasser fra Bedre Nætter.

Forbedre nattesøvnen Skummadras (180x200 cm) Mayan madrass i lateks gir forbedret nattesøvn. Velg mellom ulike størrelser og fasthet ut i fra ditt behov. Kjøp her 9.999 kr Bedre Nætter

Hva slags pute man foretrekker, er til syvende og sist opp til hver enkelt. Men én ting er sikkert: Dersom du har en pute du er komfortabel med, så vil søvnkvaliteten øke betraktelig

Som alt annet blir også hodeputer slitt og oppbrukt. Derfor er det viktig å gå til innkjøp av en ny variant når den tid kommer. En god huskeregel er at hodeputen må byttes ut hvert tredje år.

Finn din neste favoritt pute hos Princess.

Forbedre nattesøvnen Drøm dunpute Dunpute i medium fast form. Puten veier 650 gram og har en størrelse på 50x70 centimeter. Kjøp her 1299 kr Princess

Forbedre nattesøvnen Hodepute

Sliter du eller partneren din med søvnløse netter fordi dere snorker? Du er kke alene. Snorking skaper forstyrrelse for mange partnere og kan forstyrre nattesøvnen kraftig. Av og til kan problemet bli så stort at partneren ikke kan sove i samme rom. Da må ma ty til nye metoder:

En løsning kan være nesestrips som plasseres over nesen. Dette gjør det lettere for å pusten å gå gjennom nesen fremfor munnen ved at stripsen løfter neseveggen forsiktig. Resultatet blir forbedret luftgjennomstrømming for forhåpentligvis redusert snorking.

Forbedre nattesøvnen Breath Right nesestrips Reduserer eller eliminerer snorking ved å lette pustingen gjennom nesen istedenfor munnen. Kjøp her 128 kr Farmasiet

Et annet alternativ er nesespray der virkestoffene smører, smidiggjør og strammer opp muskelaturen i og omkring svelget slik at åndedraget lettere lam passere lettere.

Forbedre nattesøvnen Sov Godt Anti Snork nesespray Sov godt nesespray motvirker snorking og er enkel og behagelig i bruk. Kjøp her 152 kr Farmasiet

For deg som trenger absolutt stillhet for å kunne sove - enten det gjelder lyder utenfor vinduet eller din snorkende partner - kan gode ørepropper være et godt alternativ for å beholde nattesøvnen.

Forbedre nattesøvnen Silikon ørepropper Øreproppene er veldig myke for en perfekt tilpasning til ørekanalen. Kan formes til egnet fasong. Quies ørepropper passer både til voksne og barn. Kjøp her 64 kr Farmasiet

Fravær av lys er det viktigste tegnet kroppen mottar for å gå inn i sovemodus. Et helt mørkt sovemiljø er med andre ord nøkkelen til en god natt søvn, derfor kan en god sovemaske gi bedre søvnmønster. Å investere i en god maske er som å investere i bedre livskvalitet.



Se flere sovemasker fra CDON her.

Forbedre nattesøvnen Sovemaske Sovemaske i kunstig silke perfekt til å sperre lys ute, slik at kan få en god natt søvn. Kjøp her 80 kr CDON

Når man bor i byen, møter man ofte støy på natten. En effektiv måte å fjerne støy på, kan være å ganske enkelt produsere sin egen. Og det er her lydmaskinen kommer inn. Velg mellom 22 ulike beroligende lyder - blant annet regn, vind og bølger. Innretningen gir en avslappende stemning og kan være med på å skape bedre søvn.



Klikk her for å se mer om søvnmaskinen.

Forbedre nattesøvnen Zenkuru lydmaskin Velg mellom 22 avstressende, søvnfremmende lyder, som hvit støy, bølgeskvulping og regnvær. Kjøp her 429 kr CoolStuff

Denne U-formede puten i størrelse 140x80x20 centimeter fra Zenkuru, er utformet med en kurvet innside som støtter opp nakke, rygg og bein mens du sover. Ikke bare slipper du å våkne med dyna som en haug mellom beina, men du finner også en stilling som gir deg god søvnkvalitet når du sover på siden.

Selve puten kan ikke vaskes, men bør luftes ved behov.

Klikk her for å e utvalget av kroppsputer hos CoolStuff.

Forbedre nattesøvnen Zenkuru kroppspute Gir støtte til nakke, rygg og ben mens du sover. Putens U-form og kurvede innside følger kroppen. Kjøp her 649 kr CoolStuff

Forbedre nattesøvnen Zenkuru kroppspute til barn Klemmevennlig panda som gir støtte til nakke, rygg og ben mens barnet sover. Kjøp her 399 kr CoolStuff

Det finnes ikke noe bedre enn å sove lenge de dagene vi har fri fra jobb eller skole. Men de gode timene i sengen har en uvane med å bli avbrutt av det skarpe sollyset. Ved å investere i gode lysdempede gardiner, unngår du solstråler i ansiktet. Samtidig blir nattesøvnen lenger og av høyere kvalitet. Gardinene fungerer også som lyddempere



Se hele utvalget av lystette gardiner fra Ellos og Princess.

Forbedre nattesøvnen Lystette gardiner og persienner

Er du en slumrer og utsetter deg selv for terror med å sette på 20 forskjellige alarmer? Det gjør i hvert fall vi. Men nå er løsningen her: Si farvel til morgenhatet med en genial oppvåkningslampe.

Lampen etterligner en naturlig soloppgang og øker lyset gradevis mot oppvåkningstidspunktet. Dermed vil du få en mer naturlig start på dagen og blir mer opplagt enn med en vanlig telefonalarm.