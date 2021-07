Skolestart er rett rundt hjørnet. Vi har samlet de beste skolesekkene på markedet i en enkel oversikt slik at du lett kan finne den sekken som passer ditt eller barnets behov.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Når du skal velge en ny skolesekk er det et par viktige ting du bør tenke på. Det er ofte mye vekt som skal fraktes frem og tilbake. En ergonomisk riktig sekk som gir god vektfordeling, er derfor svært viktig.

En annen viktig faktor når den spente skoleeleven skal velge ut sin nye skolesekk, er at den har rikelig med plass. I tillegg skader det ikke at den har ett flott design – man skal jo tross alt bruke sekken daglig over flere år.

Klikk på bildet for å se hele utvalget av skolesekker til skoleeleven Foto: Norli

Når man spør en førsteklassing om hva som utgjør drømme-ryggsekken, så er ikke nødvendigvis ergonomi og kvalitet det første de tenker på. Barna går ofte etter farger og figurer de synes ser gøyest ut.



Beckmann har sikret at alle barn finner en sekk de virkelig har lyst til å bruke første skoledag samtidig som ergonomien og vektfordelingen er ivaretatt. Attpåtil kan man finne matchende matbokser, drikkeflasker, pennaler og gymbag i samme motiv.

Skolesekker Skolesekk pakke til 1. klasse Beckmann er størst på skolesekker i Norge med førsteklasses bærekomfort med god polstring, reimer og ergonomisk riktig vektfordeling. Kjøp her 1995 kr Norli

Skolesekker Skolesekk pakke til 1. klasse Førsteklasses bærekomfort med god polstring, reimer og ergonomisk riktig vektfordeling. Et godt og trygt valg til små rygger. Kjøp her 1995 kr Norli

Flere skolesekker til førsteklassinger finner du hos:

Når barna begynner å bli større, vokser de også vekk fra det barnslige designet på førsteklasse-sekken. Nå er det mer moderate trykk som gjelder, men motiver, mønster og farger er fremdeles sterkt representert.



Det er fremdeles ergonomi og kvalitet som utgjør viktige funksjoner. Sekkene bør dessuten ha god lagringskapasitet ettersom de skal romme stadig mer lekser og bøker.

Skolesekker Beckmann Camo sport junior Sport jr. er beregnet for de som har vokst ut av førsteklassesekken. Den har et sporty uttrykk og mange praktiske lommer. Kjøp her 849 kr Norli

Skolesekker Beckmann Sport junior 30L Sport jr fra Beckmann en bestselgende skolesekk gjennom mange år som nå har blitt ny! Sport jr. er beregnet for de som har vokst ut av førsteklassesekken. Kjøp her 849 kr Norli

Flere sekker for 2. til 7. klasse finner du hos:

Fjällrävens klassiker Kånken har utviklet seg siden den ble solgt for første gang i 1978. De største modellene har plass til bærbare PC-er på opptil 17 tommer i et eget, vattert rom mot ryggen. Klikk på bildet for å se flere farger og varianter Foto: Norli

På ungdomsskolen og videregående blir fokuset til eleven litt annerledes. Her vil man ofte ha den kuleste sekken som er å finne på markedet. Ungdommen tenker mer på riktig merke og farge fremfor kvaliteten på selve sekken. Mange ønsker også å bytte ut sekken med en veske.

Det er ofte mye bøker som skal fraktes frem og tilbake på videregående og ungdomsskolen. Det er derfor viktig at sekken eller veska har rikelig med plass.

ANBEFALT PRODUKT Adidas original ryggsekk Ryggsekk Adicolor Classic Backpack fra adidas Original Performance i klassisk modell produsert i gjenvunnet materiale. Kjøp her 239 kr Ellos

Ungdomsskole og videregående Sekker og vesker:

Se flere sekker og vesker til ungdommen hos:

Foto: Douchebag.com









Siste ut på lista er sekker og vesker til studenten. En stor favoritt blant studentene er sekker og bagger fra Douchebags. Merket har blitt en storfavoritt de siste årene og mange ønsker seg denne til studiestart. Sekkene er stilrene, slitesterke, vannavstøtende og kommer i høy kvalitet. Sekkene finnes i en rekke ulike størrelser og alle kan finne en sekk som passer til deres behov.

Sekk til studenten Douchebags The Hugger 30L Her får du det beste av flere verdener: Duffelbag, solid støvelbag og en smart ryggsekk. Allsidigheten er stor, baggen er tøff og kvaliteten er uslåelig. Kjøp her 1799 kr Anton Sport

Du finner flere sekker og vesker til studenter hos: