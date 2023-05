Helga Pedersen ble presset til å trekke sitt kandidatur til toppvervet som partisekretær i Arbeiderpartiet.

Det ble gjort over telefon lørdag kveld, og det var partileder og statsminister Jonas Gahr Støre som presset.

Søndag trakk Tana-ordføreren sitt kandidatur.

Mandag sa Støre at han ikke hadde presset henne. Han ville bare bringe klarhet i hvorvidt hun skulle stille, hvorvidt det ville komme et benkeforslag og bli kampvotering mellom sittende partisekretær Kjersti Stenseng og utfordrer Pedersen under landsmøtet til helgen.

I journalistikken er det en læresetning som heter at «man skal aldri overvurdere folks kunnskap, men heller aldri undervurdere deres intelligens».

Mandag undervurderte Støre folks intelligens. Alle skjønner at statsministeren visste minst like godt som alle oss andre at Helga Pedersen ville stille som kandidat til vervet som partisekretær under Arbeiderpartiets landsmøte. Å prøve å gi inntrykk av at det var uklarheter rundt dette, er ganske enkelt en hån mot offentligheten. Støre ringte for å eliminere utfordreren til sin egen favoritt.

Det bekrefter endelig også Helga Pedersen selv på Facebook tirsdag, idet hun skriver:

«Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes».

Det er ikke lederen som skal velge sine nestledere og partisekretæren. Det er partiet som skal gjøre det.

Stort tydeligere er det vanskelig å forvente at en politiker kan være.

Pedersen uttalte i helgen etter at hun trakk seg at hun tror hun ville «hatt en rimelig god mulighet til å vinne en kampvotering på landsmøtet», men at hun trakk seg fordi hun «ikke ville hatt tilstrekkelig støtte i det arbeidet som kommer etter landsmøtet».

Det var støtte fra Støre hun ville manglet.

Tegningen har malt seg selv i oppløpet til årets landsmøte, og fornyelsen av partiledelsen i den største oppslutningskrisen i Arbeiderpartiets historie: Støre har diktert sammensetningen i den nye partiledelsen.

Altså:

Tonje Brenna var selvskreven som ny nestleder.

Støre ønsket også sin unge kloning Jan Christian Vestre, og fikk det, etter å ha nektet å frede sittende nestleder Bjørnar Skjæran.

Støre ønsket at partisekretær Kjersti Stenseng skulle bli sittende, og ringte derfor utfordrer Helga Pedersen for å få henne til å trekke seg. Slik ble det.

Det lukter ikke godt av dette.

Ledervalget skal være en demokratisk prosess. Det er landsmøtet som skal bestemme etter en innstilling fra valgkomiteen og eventuelle benkeforslag.

Det er ikke lederen som skal velge sine nestledere og partisekretæren. Det er partiet som skal gjøre det.

Nå blir det i stedet som Støre har bestemt på landsmøtet i Arbeiderpartiet til helgen.

Det tjener ikke statsministeren til ære, og det bygger ikke det Arbeiderpartiet trenger mest av alt fremover. Tillit.

