– Ja, det stemmer, sier Helga Pedersen til TV 2 på spørsmål om hvorvidt det stemmer at hun stiller seg til disposisjon for partiet.

Vadsø-ordfører og styremedlem Wenche Pedersen i Finnmark Ap bekreftet til NRK torsdag at de vil ha Helga Pedersen som partisekretær.

Saken ble behandlet på et styremøte i Finnmark Ap onsdag.

Opprinnelig hadde fylkeslaget uttrykt støtte til Bjørnar Skjæran som nestleder, men dette har nå endret seg etter at Helga Pedersen ble aktuell til partiledelsen, opplyser ordføreren.

– Det blir en helt ny situasjon. Vi skjønner at Nord-Norge ikke kan ha to i ledelsen, men hvis det er en sjanse for å få Helga Pedersen som partisekretær, så er det vår første prioritet, sier Wenche Pedersen til NRK.

Til TV 2 utdyper hun:

– Det er en fantastisk mulighet for Finnmark og for Arbeiderpartiet. Hun har et klokt hode, er godt likt, men hun har også politisk teft og organisatorisk innsikt. Hun har også minoritetsbakgrunn. Jeg har forstått at det er flere fylkeslag som har tenkt på den muligheten. Da er det ekstremt viktig at de får beskjed, sier Wenche Pedersen.