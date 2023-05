Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap ) avviser at han ringte Helga Pedersen for å presse henne til å trekke seg fra kampen om å bli Aps partisekretær.

– Jeg har ikke bedt henne om å ikke stille til noe. Vi hadde en diskusjon om hva vi ønsker å få ut av landsmøtet, hun konkluderte slik hun gjorde dagen etter, og det er hennes beslutning, sa Støre på en pressekonferanse tirsdag morgen i forkant av Aps landsmøte.

Han sa at det var naturlig for ham å ringe Helga Pedersen da han hørte at hun hadde tenkt å stille som kandidat til partisekretær. Men han avviste at han har bedt henne om å trekke seg eller blandet seg inn i valget hennes.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det. Jeg har ikke overfor valgkomiteen lagt føringer. Jeg ga mine meninger, og jeg la ikke fram navn, sa Støre.

– Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart, og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skriver Pedersen på Facebook.

På en pressekonferanse tirsdag morgen sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke ba Pedersen om å trekke seg da de to snakket sammen på telefon lørdag kveld.

– Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte, skriver Pedersen.

Pedersen: Ikke grunnlag for godt samarbeid

Til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen forteller Pedersen at grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med sentrale miljøer i Arbeiderpartiet ikke er til stede, og at det var grunnen til at hun trakk kandidaturet sitt som partisekretær i Ap.

Hun ville ikke utdype hvem hun siktet til med «sentrale miljøer».

– Jeg ønsker ikke være mer presis på det. Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn, sa Pedersen.

Hun sier hun har opplevd massiv pågang og fått meldinger fra Ap-folk over hele landet. Hun vurderte at hun hadde mulighet til å vinne en kampvotering mot Kjersti Stenseng.

– Men det kommer en hverdag etter landsmøtet også da partisekretæren er nødt til å samarbeide med alle deler av partiet. Det grunnlaget var ikke til stede, sa hun.

Hun avviste kontant at det er en mulighet for at hun ombestemmer seg.

– Det toget har gått. Jeg kommer ikke til å stille som kandidat.

Søndag ble det kjent at hun trakk sitt kandidatur, og at en telefonsamtale fra partileder Jonas Gahr Støre bidro til beslutningen.

Godal: Ille

Ap-veteran Bjørn Tore Godal reagerer på telefonsamtalen.

– Som et sterkt forstyrrende element i maidagens budskap har vi i kveld sett på mediene at partilederen anbefaler valgkomiteens innstilling og endog har telefonert en mulig partisekretærkandidat, Helga Pedersen, for å støtte valgkomiteens innstilling. Hun trakk seg etter alt å dømme som følge av samtalen, skriver han på Facebook.

– Dette er ille. Jonas er selv på valg og er ingen instans mellom valgkomiteen og landsmøtet. Hans rolle er begrenset til å takke ja til forslaget om seg selv, ikke å ytre seg om andre kandidater, fortsetter den mangeårige stortingsrepresentanten og statsråden.

I kommentarfeltet får han støtte av flere partiveteraner, blant dem Grete Faremo.

– Mange opplever ikke rom for diskusjon

Pedersen vil ikke kommentere utspillene som har kommet fra flere Ap-veteraner som har kritisert Støres telefonsamtale til Pedersen. På spørsmål om Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet, svarte hun:

– Det er virkelig ikke opp til meg å avgjøre. Det er ikke en diskusjon nå, og det er uansett ikke noe som tilligger meg å ha meninger om.

Pedersen sier det avgjørende for Arbeiderpartiet nå, er å diskutere hva som kreves av politiske og organisatoriske grep for å komme ut av situasjonen partiet er i. Hun beskriver et gap mellom beskrivelser som kommer fra partiet sentralt og den samtalen som foregår på grunnplanet.

– Jeg tror det er mange som opplever at det ikke er rom for å ta de diskusjonene. Det er en forutsetning for å komme oss ut av det hakket vi er i nå, sa hun.

Pedersen: Vil ikke kommentere innhold

TV 2 meldte mandag at Støre tok en telefon til Pedersen før hun trakk seg fra kampen om å bli partisekretær. Hun var foreslått som en utfordrer til Kjersti Stenseng, som valgkomiteen ønsker.

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere verken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sa Pedersen TV 2.

Statsministeren og Tana-ordføreren var også i klinsj 1. mai om hvorvidt Arbeiderpartiet er i en krise. Pedersen benyttet sin tale på arbeidernes dag til å si at partiet må erkjenne det, meldte blant annet VG.

Støre sa imidlertid til TV 2 at han ikke er enig i at partiet er i en krise.