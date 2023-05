– Vi erkjenner at vi er et parti i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sa hun ifølge VG.

Mandag ettermiddag slår statsminister Jonas Gahr Støre tilbake. Han er ikke enig.

– Det er ikke jeg enig i, sier statsministeren til TV 2.

Støre sier han selv har møtt flere partimedlemmer 1. mai og opplever et stort engasjement i partiet.

– Vi er i en tid med kriser og vi har lave målinger, men kan også vokse på de målingene. Det engasjementet jeg har sett i dag, gir meg tror på at vi kan vokse, sier Støre.

Søndag kunngjorde Pedersen at hun ikke stiller som kandidat til å bli partisekretær. På arbeidernes kampdag brukte hun taletiden til å snakke om den begredelige oppslutningen på meningsmålinger.

– Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg, at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg. Det er tid for selvransakelse, sa hun