Mens coronaepidemien herjer i USA leder Joe Biden i meningsmålinger om presidentvalgkampen. Det til tross for at valgkampen ligger nærmest brakk og Biden holder lav profil.

Meningsmålinger offentliggjort denne uken har stort sett vært dårlige nyheter for Trump, som henger etter i avgjørende vippestater som Florida, Michigan og Pennsylvania. Presidenten vant alle tre delstatene i 2016, og de vil være blant de viktigste slagmarkene ved valget i november.

Joe Biden ligger også i tet i nærmest alle nasjonale rundspørringer denne måneden, og i flere målinger i viktige vippestater som bidro til å få Trump valgt i 2016. Han gjør det også bedre i popularitetsmålinger, der Trump er tilbake på 40-tallet etter en midlertidig styrking i forbindelse med krisen.

Leder blant flere velgergrupper

Den tidligere visepresidenten har bygget en ledelse blant pensjonister i Florida, en viktig velgergruppe som gikk inn for Trump i forrige valg. Biden leder med 10 prosentpoeng blant velgere her over 65 år, mens Trump fikk 17 prosentpoeng mer enn Hillary Clinton blant disse i 2016.

Han leder også blant svarte, latinamerikanere, kvinner og hvite med høyere utdanning. Dermed er Trump for øyeblikket sterkt avhengig av middelaldrende hvite med lavere utdanning, skriver The Hill. Men det finnes mange av disse også i vippestatene.

I en nasjonal undersøkelse ved NBC/Wall Street Journal ledet Biden over Trump med 49 mot 42 prosent.

– Galskap å konkludere nå

Demokrater sier til The Hill at det er alt for tidlig å konkludere ut fra meningsmålinger.

– Jeg bryr meg ikke om hva meningsmålingene sier, sier en demokrat som har bidratt til valgkampinnsamling for Biden til nettstedet.

– Bare fordi en meningsmåling sier at du vil vinne betyr ikke det noe. Spør Hillary Clinton om meningsmålingene. Enhver som mener Biden er sikret seier er gal.

Holder lav profil

Bidens gode målinger kommer til tross for at Trump daglig er i søkelyset med lange pressekonferanser om håndteringen av coronakrisen, mens Biden har slitt med å formidle sitt budskap om krisen til velgere, melder NBC.

– Det er svært vanskelig å få sendetid under en krise som dette, men jeg vet ikke sikkert om det ville vært bra for Biden, sier den tidligere Pennsylvania-guvernøren Ed Rendell til NBC.

– Jeg tror Trump gjør det så dårlig - enhver som ser de to timer lange pressekonferansene går vekk med inntrykk av at han er fullstendig gal, at han er slem, smålig og ikke bryr seg om det amerikanske folks interesser.

Den tidligere visepresidenten har gjort et og annet nyhetsintervju på kabelfjernsyn eller snakket med lokale medier i vippestatene. Men han har ellers holdt en lav profil, og gjennomført virtuelle innsamlingskampanjer eller snakket til sine tilhengere via podcast.