Det lød som en hilsen til statsminister Boris Johnson personlig, da den britiske dronning Elizabeth i sin TV-tale i BBC søndag kveld lovet «at vi skal møtes igjen». For samtidig som hun innledet sin tale klokken 21 om den krisen som spredningen av coronaepidemien har skapt, ble det kjent at Boris Johnson var sendt til sykehus. Han hadde vært i karantene i statsministerboligen og syntes søndag å være i bedring. Men da han ved 21-tiden fortsatt viste tegn på å være smittet, ble han ble kjørt til sykehuset for kontroll.

Dronning Elizabeth brakte sangerinnen Vera Lynns udødelige løfte fra krigens dager til live midt i dagens aktuelle coronaepidemi, da dronningen i sin tale

søndag kveld bevisst brukte ord og uttrykk som over hele verden ennå huskes fra britenes motstandskamp under den andre verdenskrig.

Dronningens ord var preget av alvoret og tragedien som epidemien har medført, og sorgen over tapet av menneskeliv. Hun roste dem som står i fronten i kampen for å nedkjempe epidemien, og hun appellerte til alle til å stå fast på intensjon om å følge de regler som er fastsatt for å forhindre smitte. Men hun var samtidig preget av den besluttsomheten og bevisste motstandskraften som vi nå ser igjen, 75 år etter at krigen sluttet – og som hun representerte allerede i 1940, da hun som 14 åring for første gang snakket i radio til det britiske folk.

Representanter for statsministerens kontor presiserte overfor The Times samme kveld at det ikke var alvorlig fare for statsministerens helse, men at han var lagt inn på sykehus for å forhindre en mulig uønsket utvikling etter at han testet positivt på coronaviruset for to uker siden.

Ifølge The Times er det utenriksminister Dominic Raab som leder regjeringsmøtet mandag, når regjeringen går over til å fungere som et «krigskabinett» og skal

behandler saker som har med coronaviruset å gjøre.

Statsministerens kontor understreket overfor The Times søndag kveld at statsministeren fortsatt er regjeringens leder, men at utenriksministeren er den som midlertidig overtar ansvaret dersom statsministeren skulle bli ute av stand til å lede regjeringen.

Labours nye partileder, Sir Keir Starmer, som dermed er opposisjonens leder i Underhuset, benyttet anledningen til å etterlyse en «exit-strategi» om statsministeren nå skulle bli fraværende over flere dager.

Samtidig appellerte statsminister Boris Johnson til alle å motstå fristelsen til å nyte det som måtte bli av godvær i påsken uten å følge de anbefalte retningslinjene for å redusere faren for smitte.

Den offisielle statistikken viste per 7. april at 5386 mennesker i Storbritannia hadde avgått ved døden på grunn av sykdommen Covid-19, som smittes gjennom corona-viruset. Smitten har først rammet London-området, men den har nå også nådd nordvest-England. I Storbritannia har antall sykehusinnleggelser økt i antall over hele landet, og mest i Nord-Vest-England.

Det er ventet at de generelle tiltakene for å redusere smittefaren i Storbritannia vil bli forlenget ut over midten av april, da tiltakene var ment å skulle opphøre.