Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



– Vi håper at International Indian Rally Norway 2023 kan blir en like god opplevelse for de 350 deltakerne som da vi arrangerte løpet i 2010. Deltagerne kommer fra hele Europa pluss Australia, USA og New Zealand, sier Arne-Bjørn Hoel i Norsk Indian Klubb.

Henning Trulsruds brede glis på sin stort sett originale 1936 Indian Chief 1200 sier vel det meste om stemningen blant Indian-klubbens medlemmer. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Norge i miniatyr

Arrangementet 3. – 6. august er lagt til Vrådal midt i Telemark. Innenfor korte avstander kan man vise gjestene vill og variert natur, og ikke minst spennende kultur og historie. Både motorhistorie og samferdselshistorie på hjul og vann.

Base for hele arrangementet er Straand Hotel, en gammel skysstasjon som er utvidet og bygget på til i dag å være et stort historisk hotell som er meget populært som utgangspunkt for hub riding.

Deltagerne får mulighet til å kjøre til fjells, som Andreas Schytte-Larsen på sin nydelig restaurerte 1937 Indian Chief 1200 ved et tidligere treff. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Utflukter

Allerede fredag er det tur til Morgedal og båttur med kanalbåten FRAM, før lørdagen er den store utfluktsdagen med muligheter i alle retninger.

Indian-klubben har tradisjon for å arrangere hillclimbkonkurranse, og den vil forgå lørdag formiddag i Vrådal Panorama alpinanlegg.

Derfra kan deltagerne velge mellom turer til Dalen Hotel eller til Lunde for å se på den norske bilen TROLL og kanalbåtpassering. Den tredje gruppen kjører langs Nisser til Treungen med besøk på Z-museum og Fjoneferja.

Noe av det mest fascinerende med klassiske motorsykler er håndverket, de vakre detaljene og tekniske løsningene på 100 år gamle Indian-sykler. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Godt samhold

Norsk Indian Klubb er en aktiv klubb med rundt 250 medlemmer som nå tar på seg dette storarrangementet. Medlemmene har sporet opp og tatt vare på så mange som mulig av de Indian-syklene som ble importert til Norge fra starten i 1914 til merket gikk under i 1953.

– C. E. Sontum var Norges første Indian-importør, og de første sporene har vi funnet i avisannonser fra 1914, en tid da salg og produksjon var på topp i USA. I 1930 overtok Jac Hansen agenturet.

Han kjøpte overliggere i USA som ble solgt året etter i Norge som årets modell. Etter krigen hentet han blant annet militærsykler i Belgia og et stort parti politimotorsykler fra USA som ble pusset opp og lakkert i sivile farger. Fortsatt finnes det 25 – 30 av disse syklene i Norge, forteller Hoel.

Overgangen fra 1930-tallet til 1940-tallet førte til at motorsyklene fikk stadig mer bilinspirert design med store skjørt på skjermene. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Gjenfødt

I 2011 kom Indian-merket tilbake med en 1.800 kubikkcentimeter motorsykkel med designelementer fra 1940-tallets sykler, produsert av Polaris. Så nå kan du igjen kjøpe nye Indian i Norge, men i Vrådal er det de opprinnelige modellene som feires.