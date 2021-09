Prisen ble delt ut i forbindelse med Straand Treffet 2021, som er landets største arrangement for motorsykkelinteresserte.

Foruten foredrag om gode kjøreteknikker ble det gjennom helgen gjennomført prøve kjøring av 60 ulike nye MC-modeller. Det ble kjørt hele 27.100 km med testkjøring av 774 førere som ville prøve en motorsykkel i løpet av helgen.

– Det ble også gjennomført en faglig konferanse på fredag med gode

kjøreteknikker på MC som et av temaene. Vi har sett at ulykkestallene har gått ned i Norge i år og det gleder vi oss over. Kompetanse på førerutvikling med faglig påfyll av teori og erfaring er viktig for å sikre denne utviklingen også i sesongene fremover, sier Rolf Marthinsen som er juryleder, i en pressemelding.

Runa Grydeland fra WIMA og Rogaland inspirerte alle med foredrag «Alene sammen på MC gjennom Norge på KTM» om det å kjøre Norge på langs på MC.

BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Indian, Suzuki, Triumph, Zero og Yamaha deltok på årets arrangement.

NMCU, NAF MC, Førerutvikling.no, WIMA og The Litas deltok også på Straand Treffet. WIMA og The Litas har fokus på å skape et godt MC miljø for den voksende gruppen av kvinnelige motorsyklister i Norge.

Rolf Marthinsen, som er motorsykkeljournalist og redaktør av motorsykkel internettmediet MC24-7.no, er leder av juryen. I juryen sitter Kyrre Hagen, en av Norges mest anerkjente MC-journalister og fotografer i MC-Avisa, Eli Johanne Stene som er president i kvinne/MC gruppen WIMA, Bjørn Richard Johansen som er ansvarlig for nyhetsportalen Reitwagen.no med blant annet med fokus på MC, samt Trond Olsen, treffsjef for Straand Treffet.

Telemark er årets kjørefylke

– Det har alltid blitt delt ut priser og heder på Straand Treffet, men det var første gang at det ble kåret det beste kjørefylket for oss motorsyklister, sier Rolf Marthinsen som er juryleder.

Dette er en uhøytidelig men viktig prisutdeling med et viktig budskap om at MC-interesserte nå er aktive med å bidra til bedre informasjon og kjørekurs for å få ned ulykker, bedre veisikring for å hindre MC-ulykker og aktiv bruk av informasjon for å skape gode holdninger til kjøring av MC.

De to fylkene som var med å kjempe om den gjeveste plasseringen var vakre Trøndelag med de vakre Selbu -og Røros-traktene, og Rogaland med de flotte veiene inn til Lysebotn.

– Vi er utrolig stolt over å ha blitt kåret til årets kjørefylke i forbindelse med

prisutdelingen på Straand Treffet 2021. Telemark har mange flotte svingete veier og er dermed perfekt for motorsykkel, biler på tur og syklister, sier Anne-Hege Svartdal som er reiselivsdirektør i Visit Telemark.

I de senere år har Visit Telemark som andre fylker satset på å tiltrekke seg besøkende motorsyklister.

– Videre ser vi at MC-bransjen nå har blitt en viktig samarbeidspartner for reiselivsnæringen i Norge. På alle disse områdene utmerker Vestfold- og Telemark seg, sier Rolf Marthinsen.

Rolf Marthinsen (venstre), leder av juryen. Katrine Straand som tar imot prisen på vegne av Visit Telemark og Trond Olsen, treffsjef for Straand Treffet.

Nytt MC-feriekonsept: HUB Riding



Juryen sier i sin begrunnelse at HUB Riding, som er digitale ruter hvor man kan bo lenge på et sted, har spredd seg over det ganske land og i alt har over 20 hoteller og overnattingssteder tilknyttet seg konseptet. Årets fylke har utmerket seg med særdeles vakre omgivelser og mange tivoli-veier som vi motorsyklister elsker.

– Videre har Vestfold- og Telemark fylkeskommune satset både på kjøreopplæring for MC-førere blant annet i samarbeid med Norsk Motorcykle Union, NMCU og NAF MC understreker, Rolf Marthinsen.

Vi håper dette kan være god inspirasjon for andre fylker i Norge.

Fra BMW utstillingen til Motor Teknikk i Kristiansand under Straand Treffet.

Straand Treffet 2021 - prisvinnere:

Årets moped hvor Aprilia SXR 50 vant i konkurranse med Yamaha, Peugeot og Vespa.

Årets lettsykkel ble Yamaha XSR-125 i konkurranse med KTM 125 Duke, Honda CB 125 R og Kawasaki Ninja 125.

Årets A2 sykkel ble KTM 890 Duke med BMW 310 GS og Honda CBR 650 R i topprekken.

Årets overraskelse ble Harley-Davidson Pan America med Ducati Multistrada V4 og Indian Chief på de neste plassene.

Folkets favoritt ble Yamaha MT 07, foran BMW GS 1250.

Årets mest bærekraftige ble Zero med supermotard-modellen FXS. De tok dermed over tronen fra Harley-Davidson LiveWire som vant prisen i fjor.

Årets økonomi-MC ble Honda NC 750 X med Yamaha Tracer 7, Kawasaki Versys 650 og Suzuki 1050 V-Strom helt i toppskiktet.

Årets råtass ble Indian FTR 1200, foran KTM 1290 SuperDuke, Kawasaki Z H2 SE og Ducati Streetfighter.

Årets Adventure-sykkel ble KTM 890 Adventure, foran Harley-Davidson Pan America, KTM 1290 SuperAdventure og Ducati Multistrada V4.

Årets ærespris gikk til daglig leder Torgeir Magnussen hos Ducati Eberg Motor i Trondheim for iherdig innsats med å løfte frem Ducati i Norge.