Amerikanske motorsykler er i manges hoder synonymt med Harley-Davidson. Slik har det ikke alltid vært. Da Harley-Davidson ble grunnlagt i 1903 hadde Indian allerede holdt på med motorsykkelproduksjon siden 1901 i Springfield, Massachusetts.

Amerikansk pioner

Der hadde sykkelrytteren George Hendee og den svenskfødt syklisten og mekanikeren Carl Oscar Hedström først utviklet en tandemsykkel med

forbrenningsmotor som ble brukt som hare under sykkelløp. Forsøket var såpass vellykket at de ble enige om å bygge en type motorisert sykkel som kunne produseres i store antall. Våren 1901 sto prototypen klar, og dermed var startskuddet gått for Indian motorsykler.

Fra starten var den drevet av en ensylindret 290 kubikkcentimeter motor på 1,3 hestekrefter, noe som ga sykkelen en toppfart på 45 km/t. Ikke imponerende med senere standarder, men det holdt i massevis til å etablere merket som leverandør av driftssikre og pålitelige maskiner. Utover begynnelsen av 1900-tallet gikk utviklingen raskt, med stadig nye motorer og tekniske løsninger som gjorde opplevelsen tryggere, raskere og mer komfortabel.

EN PERLE: Det er blitt en virkelig perle av en Indian, Andreas Schytte-Larssens 1914-modell Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Etter å ha introdusert V-twin motor i 1907, automatisk oljepumpe, bladfjærer i framgaffelen, girkasse, clutch og kickstarter, kom den store nyheten i 1913: Avfjæret bakramme. En konstruksjon det skulle gå flere tiår før andre produsenter innførte.

Verdensleder

Og produsentene var etter hvert mange i USA: Henderson, Cleveland, Excelsior, Harley-Davidson, Pierce, Pope, Thor og Flying Merkel var noen av de mer kjente aktørene i markedet. Et marked der Indian ble verdens største motorsykkelprodusent.

Fra 1911 til 1913 ble produksjonen mer enn tredoblet fra rett under 10.000 til imponerende 32.000 motorsykler, men samtidig hoppet Hedström av. Bare to år senere forlot Hendee ledelsen, og de nye lederne utvidet virksomheten med motorer til andre formål.

Det gikk ikke så bra, og utover 1920-tallet tok Harley-Davidson over motorsykkeltronen, samtidig som motorsykkelmarkedet generelt falt til fordel for bilen, hvor spesielt T-Forden ble en meget sterk konkurrent til motorsyklene.

Norsk historie i over 100 år

V-TWIN: Allerede i 1907 kom Indian med sin første V-Twin-motor, og denne har et volum på 988 ccm. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

– C. E. Sontum var Norges første Indian-importør. De første sporene har vi funnet i avisannonser fra 1914, en tid da salg og produksjon var på topp i USA, forteller Arne Bjørn Hoel, en av ildsjelene i Norsk Indian Klubb.

– Blant kundene var forfatteren Mikkjel Fønhus med en 1917-modell, som han skrev om i flere av sine epistler. Indian-klubben har lenge søkt etter sykkelen, men den ble demontert og spredd for alle vinder, eller rettere sagt gravd ned, sier Hoel, som har funnet deler av bensintanken til sykkelen.

En av de eldste

Det kan selvsagt ha blitt tatt hjem Indian-motorsykler av privatpersoner før den offisielle importen startet, men av den første årgangen som kom hit finnes i hvert fall et perfekt eksemplar: Andreas Schytte-Larssens (75) nydelige 1.000 kubikk.

Med alle detaljer eksponert er en slik Indian et smykke å se på, men det var langt fra noen perle han kom over i Holmestrand for snart 50 år siden.

– Jeg fant restene av en gammel motorsykkel og en T-Ford som var dyttet ned i en bekk. Det var bare vrakgods etter mange år utsatt for vær og vind, men jeg fikk da dratt det hjem og identifisert det. Indian-sykkelen hadde blitt kjøpt av en dyrlege Ramstad i Holmestrand, før den hadde gjort tjeneste på en gård i området. Der hadde den til slutt blitt forsøkt ombygget til snøscooter, men det var mislykket, så alt ble kastet, forteller Schytte-Larssen.

VELBYGD: Indian var verdens største motorsykkelprodusent med en produksjon på over 30.000 i 1913. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Møysommelig arbeid

Han samlet alt sammen og fikk det i hus, og motoren fikk han kjøpt (for 75,- kroner) hos en gammel motorsykkelentusiast i Drammen. Den siste offisielle eieren av Indianen ble også sporet opp, en fyr på nærmere 90 år, slik at han fikk skrevet salgsmelding med tanke på senere registrering.

Det skulle gå mange år og mange timer før Schytte-Larssen kunne legge siste hånd på verket for en håndfull år siden. Utover 1970-tallet restaurerte han nemlig en 1921 Harley-Davidson med sidevogn parallelt, og den ble ferdig i 1980.

– Harleyen har jeg og kona brukt hver sommer i 40 år. Den bare går og går. Jeg vet ikke hvor langt jeg har kjørt, men jeg har i hvert fall slitt ut tre bakdekk. Et sted mellom 60.000 og 80.000 kilometer har det nok blitt. Så det hastet ikke med 1914-modellen, som trengte masse deler. Nye stempler ble støpt i Danmark, og etter hvert fikk jeg kjøpt det jeg trengte fra USA, slik at jeg kunne si meg ferdig rundt 2015, forklarer Schytte-Larssen.

FASCINERENDE DETALJER: Det er lett å bli fascinert av alle de eksponerte og flotte detaljene på en slik sykkel, spesielt når restaureringen er så perfekt som denne. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Mange prosjekter

Og at det er blitt en praktsykkel ned til minste detalj er det ingen tvil om når du ser bildene. Underveis har han også rukket å restaurere en annen 1913-modell Indian pluss et par sidevogner, bygd opp en Darracq fra begynnelsen av forrige århundre, samt at han prøver å få bil av restene av en av de ytterst få produserte norske Bjerring-bilene fra Raufoss for vel 100 år siden.

At han får det til er vi ikke i tvil om.

