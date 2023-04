FLYPLASS: Passasjerer på Hamburg lufthavn får nå mulighet til å bestille time i sikkerhetskontrollen, slik at de slipper lange køer. Tjenesten er gratis og tilbys alle typer reisende.

Både Berlin Brandenburg lufthavn og München lufthavn har prøvd en ny tjeneste der passasjerer kunne reservere tid ved sikkerhetskontrollen for å unngå å stå i lange køer for å komme gjennom. Og nå følger Hamburg lufthavn etter.

Tjenesten på Hamburg lufthavn heter Slot & Fly. Reisende kan reservere en tidsluke på 15 minutter fra 72 timer til opp til en time før avgang. Alle reisende kan bruke alternativet uavhengig av flyselskap og bookingklasse. Tjenesten er gratis, og tid kan reserveres på flyplassens hjemmeside, skriver Check-In.dk

God start på ferien



Den nye tjenesten med bestilling av tid i sikkerhetskontrollen ble innført på Hamburg lufthavn rett før påskeferien.

- Hvis du sjekker inn på nett, avleverer bagasjen på selvbetjeningen og så bestiller time i sikkerhetskontrollen, kan du komme deg raskere til gaten – også i høytiden. Slot & Fly er en viktig del av vår omfattende katalog over tiltak for å gi passasjerene en god start på ferien, sier Michael Eggenschwiler, administrerende direktør for Hamburg Airport.

Foran sikkerhetskontrollen i flyplassens terminal 1 er det satt opp en spesiell tilgang til Slot & Fly, hvor passasjerer kun kan passere i det bestilte 15-minutters tidsintervallet. På denne måten kan reisende bedre planlegge tiden frem til avreise.

Nyordningen gjør at reisende kan planlegge oppholdet på flyplassen bedre, og for sikkerhetstjenesten blir det lettere å planlegge bemanningen. Det gir kortere ventetid og redusert stress for alle parter.

I Berlin heter systemet BER Runway, og i München heter tjenesten Express Queue.